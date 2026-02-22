Down El Ejido arranca en el CEIP Bahía Almerimar la segunda edición de 'Cultivando Inclusión'

La asociación Down El Ejido ha arrancado este mes de febrero la segunda edición de su proyecto 'Cultivando Inclusión', con el que compartir con los ... escolares del municipio el conocimiento sobre cómo es la agricultura almeriense y cómo contribuye a cuidar y proteger el medio ambiente, a través del uso de prácticas responsables y sostenibles, optimizando todos los recursos disponibles y haciendo uso del control biológico en el cuidado de las plantas.

Este proyecto, que forma parte del programa 'AgroIntegra' de Down El Ejido cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, que se ha convertido en nexo de unión de la asociación con los centros educativos para dar a conocer la iniciativa, y con empresas ejidenses del tejido agroindustrial para impulsar su colaboración.

El concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel Martínez, y el concejal de Juventud y Educación, Javier Rodríguez, han participado en este primer taller que se ha llevado a cabo en el CEIP Bahía Almerimar, con los alumnos de Tercero de Primaria.

A lo largo de la jornada, miembros del taller AgroIntegra han compartido con los estudiantes de ocho y nueve años cuentos e historias sobre las plantas, la importancia de los abejorros en la polinización, qué cuidados requieren las plantas o cómo protegerlas con un ejército de organismos vivos beneficiosos y un jardín especial de plantas reservorio. Además, los pequeños han podido conocer de cerca una colmena de abejorros, gracias a la colaboración de la empresa Agrobío.

Posteriormente, los estudiantes han realizado la siembra de plantas reservorio para trasplantar posteriormente al huerto del centro, en el que durante la jornada se han plantado diferentes hortalizas como tomate y berenjena, y han fabricado regaderas a partir de material reciclado.