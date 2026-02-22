Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Este proyecto, que forma parte del programa 'AgroIntegra' de Down El Ejido cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. IDEAL

Down El Ejido arranca en el CEIP Bahía Almerimar la segunda edición de 'Cultivando Inclusión'

Los estudiantes han realizado la siembra de plantas reservorio para trasplantar posteriormente al huerto del centro

J. C.

El Ejido

Domingo, 22 de febrero 2026, 21:04

Comenta

La asociación Down El Ejido ha arrancado este mes de febrero la segunda edición de su proyecto 'Cultivando Inclusión', con el que compartir con los ... escolares del municipio el conocimiento sobre cómo es la agricultura almeriense y cómo contribuye a cuidar y proteger el medio ambiente, a través del uso de prácticas responsables y sostenibles, optimizando todos los recursos disponibles y haciendo uso del control biológico en el cuidado de las plantas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

