Down El Ejido: 15 años de trabajo silencioso y grandes logros por una sociedad para todos La asociación ha ampliado recientemente el concierto de plazas de CAIT y busca ahora concierto para Centro Ocupacional

Tal día como hoy hace 15 años nacía Down El Ejido. Manoli, María Luisa, Natalia, Lola, Loli e Ina, seis valientes mujeres decidieron unirse para echar a andar un proyecto que ayudara a poder mejorar la calidad de vida de los niños con síndrome de down en el municipio, de la mano de Asalsido. Aquellas seis personas se han convertido en 24 socios.

Desde entonces son muchos los logros que la asociación ha ido consiguiendo y muchos más los que aún tienen por delante, algunos de ellos tan ambiciosos como necesarios, como es el caso del centro que tienen proyectado y desde el que poder ofrecer tanto los servicios de Atención Temprana, como disponer de un Centro Ocupacional, Centro de Día y Pisos Tutelados.

En la tarde de ayer para conmemorar sus 15 años, la asociación llevó a cabo en el Auditorio de El Ejido una Gala de celebración repleta de agradecimientos.

«Hemos crecido un montón y solo tengo palabras de agradecimiento para estas mamás, que ya rondan los 80 años muchas de ellas», comenta Eva Martínez, presidenta de Down El Ejido.

Así, entre los homenajes de la tarde estuvo uno muy especial para esa primera Junta Directiva de esta asociación que subieron al escenario para recibir el agradecimiento y aplauso de los asistentes, y para recordar cómo fueron aquellos inicios, donde la sede era un piso que una de ellas tenía en propiedad y que puso al servicio de la asociación para poder echar a andar el proyecto.

«Ahora ya tenemos dos sedes y en marcha el proyecto de construcción del solar donde construiremos nuestra sede», señala Eva Martínez. Y es que a las instalaciones de calle Cuenca se unió este curso un establecimiento en calle Segovia. «El proyecto del solar es un proyecto muy ambicioso y muy grande, ya tenemos los planos, pero necesitamos apoyo económico. Entre tanto hemos buscado otra sede para tener en un espacio la zona CAIT de Atención Temprana y en la otra la parte asociativa», explica Martínez, quien añade que «esto no ha parado de crecer, poco a poco y de manera silenciosa, sin hacer ruido».

En ese camino, Down El Ejido ha conseguido contar con el concierto con la Junta de Andalucía de su Centro de Atención Infantil Temprana, recientemente ampliado, «antes atendíamos entre 60 y 70 niños y este año vamos a superar los 100», comenta la presidenta de la asociación, quien subraya que «son muchos niños los que necesitan atención temprana».

El segundo paso es conseguir también contar con un Centro Ocupacional concertado con la Administración Autonómica.

Y es que este es el segundo curso que disponen de un taller ocupacional, en las instalaciones de Semilleros Laimún, en el que trabajan entre ocho y diez personas.

Agrointegra se está consolidando. «Se han establecido allí porque es una inserción laboral real, están en un entorno laboral donde hay otras muchas personas trabajando como ellos. Ellos están en plantas reservorio y de vez en cuando atienen a peticiones particulares como flores para una boda o flores de Pascua para Navidad. Este sábado venderán sus plantas en el Mercado de Abastos de El Ejido», comenta Martínez.

Un proyecto que de momento es privado y que a través del concierto con la Junta de Andalucía podrían ampliar a dos salas para darle cabida a más personas, abriéndolo a cualquier discapacidad intelectual.

Y es que como reconoce Eva Martínez «la inserción sociolaboral es difícil y estos años más. Si ha sido difícil para todo el mundo, la inserción laboral para personas con discapacidad se complica aún más. Ha habido recortes de subvenciones y ha habido momentos en los que hemos tenido que luchar para mantener la calidad».

Pese a todo, Down El Ejido cuenta actualmente con un equipo de profesionales especializados para atención cercano a las diez personas, entre los que se cuentan logopedas, psicólogos y fisioterapeutas.

Profesionales a los que se une la importante red de voluntariado que ha arrancado este año y que han organizado, gracias a los cursos de voluntariado que hacen anualmente y que les permite contar con entre 20 y 30 voluntarios que les ayudan en las salidas que realizan tanto de ocio como de formación en autonomía para los usuarios.

Por otra parte, el futuro centro vendrá a dar respuesta a otras demandas. «Necesitamos ir dándole solución a todas las personas que tenemos en la asociación, que van creciendo, se van haciendo mayores y que necesitan un centro de trabajo, cuando se hacen más mayores un Centro de Día y hay otro grupo que necesitará pisos tutelados, porque la familia y ellos mismos están demandando vivir de manera autónoma y en pareja», explica Eva Martínez.

Una gala de reconocimientos y sonrisa de agradecimiento

La gala conmemorativa de estos 15 años de Down El Ejido comenzó con una pequeña representación teatral de algunos de los miembros mayores de la asociación. Una actividad que junto a Alejú llevan desarrollando varios años y que ayuda a los usuarios de Down El Ejido a verbalizar sus emociones. Posteriormente, la presidenta de Down El Ejido, Eva Martínez, leyó un manifiesto y por parte del Ayuntamiento de El Ejido, el alcalde, Francisco Góngora, tuvo palabras de reconocimiento para el trabajo desarrollado por esta asociación.

Y era el momento de arrancar los reconocimientos, entre los que hubo uno muy especial para los compañeros de cole de los pequeños de la asociación, a los que sus compañeros ayudan en clase. Santiago Girón yPablo Escobar también recibieron el agradecimiento con premios a la solidaridad, por su compromiso con la asociación.

Entre medias, llegaron las felicitaciones de importantes personalidades del municipio como del director de cine Martín Cuenca o del campeón del mundo de windsurf Víctor Fernández, entre otros muchos, que se proyectaron sobre el escenario.

Pero, sin duda, uno de los momentos más emotivos de la gala fue el homenaje a la primera directiva de la asociación, que subieron al escenario y que pusieron voz a los recuerdos de aquellos comienzos.