«En dos semanas teníamos una plantilla completa de músicos comprometidos»

El municipio de El Ejido ya cuenta con su Orquesta Sinfónica Ciudad de El Ejido (OSCEL), que se convierte en la segunda orquesta sinfónica de la provincia, después de la de Almería. Un hecho de gran relevancia para el mundo de la cultura.

Aunque ya se les pudo escuchar hace tan solo unos días en la presentación del Cartel de Semana Santa en la Iglesia Parroquial de San Isidro, será esta mañana, a partir de las 12.30 horas cuando tenga lugar su presentación oficial, con un concierto en el Auditorio de El Ejido, que llevará por título 'Caminos de Pasión' y en el que contarán con la colaboración del Coro de Niños del Conservatorio. A la batuta de este ambicioso e importante proyecto está José Antonio Guerrero.

–¿Cómo surge la idea de crear una Orquesta Sinfónica?

–La OSCEL nace debido a la sinergia de ideas entre su actual presidenta, Eva Martín Rodríguez, y su director titular que soy yo, que motivados por la creación de un espacio donde poder desarrollar el talento de los estudiantes de música de la zona, comienzan a idear la propuesta.

–¿Cuándo comienza a gestarse su creación?

–Las primeras conversaciones se iniciaron en septiembre de 2023 y en enero de 2024 ya contábamos con el apoyo necesario para iniciar el proyecto.

–¿Qué personas participan en su puesta en marcha?

–Para que la Orquesta pudiera funcionar ha sido necesaria la creación de la Asociación Músico-Cultural del Poniente Almeriense. Esta asociación ha sido iniciada por personas que, con una confianza íntegra en el proyecto, han trabajado incansablemente. Son Eva Martín, presidenta, y Francisco Reverte y María Suárez, tesorero y secretaria, respectivamente. Con meses de vida, tanto de la asociación como de la orquesta, ya son muchos los componentes internos y externos que nos apoyan, patrocinan y realizan colaboraciones de gran importancia para una orquesta tan reciente.

–Es la segunda Orquesta Sinfónica con que va a contar la provincia de Almería, después de la capital... Estamos hablando de un hecho muy relevante.

–La provincia de Almería cuenta con un abundante y numeroso talento, tanto con músicos profesionales como con estudiantes que muestran gran proyección. En nuestro caso, son los estudiantes quienes conforman nuestras filas y pensamos que nunca está de más darles espacio. Además, la cultura nos hace mejores, ojalá contáramos con orquestas formativas y profesionales en cada rincón de Almería.

–¿Cuánto tiempo les ha llevado conformarla y cómo ha sido el proceso de creación?

–La creación de la orquesta ha sido rapidísima, en dos semanas teníamos una plantilla completa de músicos comprometidos. Además, la buena acogida por parte de músicos que querían pertenecer a nuestras filas fue un gran incentivo motivándonos a intentar hacer todos los conciertos posibles. Así, en cuestión de un mes configuramos una gira de tres conciertos, dos en El Ejido y el tercero en Monachil, Granada. Todo ello creándose al mismo tiempo la imagen corporativa, redes sociales, página web, etc., incluso el Reglamento Interno para poder sentar las bases de funcionamiento del colectivo. Ha sido rápido, pero apasionante.

–¿Cuántos músicos la integran?

–Contamos con más de 70 componentes y esperamos ampliar el número para el siguiente encuentro. Incluso, ¿quién sabe? Si seguimos en esta línea, podríamos tener varias agrupaciones según niveles y motivaciones. Lo bonito de nuestros músicos es la familia que se ha creado, con niños desde los 10 años hasta músicos de 63 años. Algunos papás y mamás se han unido y eso nos encanta.

–¿Cuentan con todos los instrumentos o están aún abiertos a más incorporaciones?

–Gracias a la buena acogida no fue muy difícil configurar la plantilla. Aún así, como es habitual en las orquestas, nunca estaría de más contar con más instrumentistas de cuerda y con músicos de instrumentos menos habituales como puede ser el fagot o la tuba.

–¿De dónde proceden?

–La procedencia es diversa. Incluso, han contactado con nosotros ejidenses que actualmente residen en otras provincias, como Jaén o Málaga, y quieren participar en la orquesta. Finalmente, contamos con músicos fundamentalmente del Poniente almeriense y con amigos granadinos.

–¿Qué objetivos que se marcan?

–La finalidad de la OSCEL es la mejora constante de habilidades técnicas y expresivas, en un ambiente de crecimiento musical y personal. Para conseguir esto se presentan diversos objetivos como la creación de una orquesta cohesionada, con espíritu de equipo, la realización de actividades formativas, y, por supuesto, la representación en escenarios. Además, la OSCEL pretende ser un faro cultural en su comunidad, haciendo partícipe al público en nuestra aventura musical.

–¿Dónde tienen la sede?

–La sede fija es uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos. Por ahora, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido tenemos una sede provisional en el Auditorio. Además, el Conservatorio Profesional de El Ejido también ha colaborado con la cesión de sus espacios. Contar con una sede definitiva facilita mucho nuestra labor, pues gracias a nuestros patrocinadores empezamos a tener un importante patrimonio tangible que vamos guardando y moviendo según el lugar de ensayo.

–¿Cómo espera que sea la presentación de hoy?

–La actuación de hoy es realmente un momento muy especial, pues se presenta de forma oficial la orquesta. Estamos trabajando con muchas ganas e ilusión para que este acto sea lo que realmente merece nuestra orquesta y la ciudad de El Ejido. Nos gustaría que todo aquél que nos acompañe se deje llevar por nuestros sonidos y emociones, nos conozca un poco mejor y sienta que pertenece a esta, su orquesta.

–¿Qué le ha llevado personalmente a usted a embarcarse en este proyecto?

–Dejando de lado mi faceta de director artístico y centrándome en mi pensamiento personal puedo decir que le tengo cariño a la ciudad de El Ejido. Durante el curso 2022/23 fui profesor de orquesta y banda en el Conservatorio Profesional y pude notar el potencial musical de esta ciudad. Con este sentimiento, cuando Eva Martín me propuso la idea de crear una orquesta aquí quise involucrarme en este proyecto, que gracias al esfuerzo hoy es una realidad.

–¿Cómo han seleccionado este primer repertorio que van a interpretar?

–El repertorio es un tema fundamental en cualquier agrupación y es una decisión importante a la hora de definir la personalidad de la orquesta. OSCEL ha nacido con la idea de abordar todo tipo de repertorio, desde el común y clásico para las orquestas sinfónicas hasta propuestas singulares como la presente. En este caso y en comunión con la época que estamos se decidió llevar a cabo un repertorio de música popular cofrade, la cual presenta gran calidad, suscita intensas emociones y arreglada para orquesta toma un color especial. Pensamos que a través de la realización de repertorio popular podemos conseguir que el público sienta la orquesta propia y la disfrute desde una cercanía especial. Este repertorio nos ha dado la oportunidad de estrenar de forma orquestal obras originales para otras agrupaciones, así como aunar energías en el escenario con el Coro de Niños y el fantástico trabajo que ha realizado su profesora Rosell García-Marcilla.

–Aunque su presentación oficial será el domingo, ya han tenido su primera actuaciónen la presentación del cartel de Semana Santa. ¿Cómo fue y qué sensaciones tuvieron?

–El pasado sábado 9 de marzo vivimos un concierto muy emocionante en la Iglesia de San Isidro Labrador. Los músicos de la orquesta demostraron una gran profesionalidad aún siendo en su gran mayoría estudiantes. La energía que se creó, en sinergia con las preciosas voces del Coro de Niños del Conservatorio Profesional, fue realmente cálida y acogedora. Gracias también a la entrega del público, la cual fue notable para todos nosotros.

–¿Qué es lo más complejo en la dirección de una orquesta y lo que más le apasiona?

–Esta pregunta me resulta muy interesante. Me apasiona abrir cada partitura y recorrer el camino para descubrir, o al menos intentarlo, qué quería mostrar el compositor a través de sus notas escritas. Lo más complejo es precisamente algo parecido a lo más apasionante y consiste en tomar las decisiones oportunas para la interpretación. Por otro lado, me fascina y produce un aprendizaje inmenso la complejidad psicológica-social del colectivo orquestal, siendo el director quien cubre las funciones de liderazgo. Es para mí muy importante llevar a cabo una gestión del grupo muy cuidada, cubriendo las necesidades de cada componente.