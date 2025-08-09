Dos núcleos de El Ejido disfrutan este fin de semana del diverso mercado de GastroArt La Feria GastroArt se convirtió en una gran cita comercial y lúdica que buscaba impulsar y apoyar al sector comercial

Cartel de una de las actividades del fin de semana en el municipio.

El núcleo de Balerma y Almerimar volvieron a acoger este fin de semana una propuesta comercial y de ocio que permitirá a los asistentes sumergirse en una experiencia única donde la creatividad y el arte urbano se fusionan.

La Plaza de la Torre de Balerma acogió este viernes desde las 20.00 horas la llegada de una nueva edición de GastroArt, que unió artesanía, arte y gastronomía en un mismo espacio; mientras que también este sábado, desde las 20.00 horas, se pudo disfrutar de esta iniciativa en la Segunda Dársena de Almerimar.

La Feria GastroArt se convirtió en una gran cita comercial y lúdica que buscaba impulsar y apoyar al sector comercial, donde encontrar productos totalmente artesanales, de la mejor calidad y a precios muy asequibles relacionados con la gastronomía, decoración o complementos. Asimismo, se llevan a cabo actividades complementarias que permiten enriquecer su contenido, tales como degustaciones de productos típicos.

Además, en cada edición este mercado genera un importante flujo de visitantes que repercute positivamente en los establecimientos comerciales y de hostelería de la zona, en este caso de Balerma y Almerimar.