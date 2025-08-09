Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel de una de las actividades del fin de semana en el municipio.

Dos núcleos de El Ejido disfrutan este fin de semana del diverso mercado de GastroArt

La Feria GastroArt se convirtió en una gran cita comercial y lúdica que buscaba impulsar y apoyar al sector comercial

J. C.

El Ejido

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:59

El núcleo de Balerma y Almerimar volvieron a acoger este fin de semana una propuesta comercial y de ocio que permitirá a los asistentes sumergirse en una experiencia única donde la creatividad y el arte urbano se fusionan.

La Plaza de la Torre de Balerma acogió este viernes desde las 20.00 horas la llegada de una nueva edición de GastroArt, que unió artesanía, arte y gastronomía en un mismo espacio; mientras que también este sábado, desde las 20.00 horas, se pudo disfrutar de esta iniciativa en la Segunda Dársena de Almerimar.

La Feria GastroArt se convirtió en una gran cita comercial y lúdica que buscaba impulsar y apoyar al sector comercial, donde encontrar productos totalmente artesanales, de la mejor calidad y a precios muy asequibles relacionados con la gastronomía, decoración o complementos. Asimismo, se llevan a cabo actividades complementarias que permiten enriquecer su contenido, tales como degustaciones de productos típicos.

Además, en cada edición este mercado genera un importante flujo de visitantes que repercute positivamente en los establecimientos comerciales y de hostelería de la zona, en este caso de Balerma y Almerimar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Matan a un joven de 20 años de un disparo en el pecho en Pinos Puente
  2. 2 Despido inmediato para un conductor de autobús de Granada por dar un puñetazo a un viajero en una discusión sobre la parada
  3. 3 Un adolescente sufre una parada cardiorrespiratoria en la playa de Torrenueva
  4. 4

    La recomendación de evitar el baño se mantendrá en la playa de Salobreña hasta la semana que viene
  5. 5

    «¡Ha sido don Paco!»: el crimen en el conocido burdel de la Colón que sobrecogió Granada
  6. 6

    «La gente se baña como si nada; luego vendrán las quejas y los lloros»
  7. 7

    El parque de la Chana que ya no tiene niños
  8. 8

    La nueva vida de Marta en Polícar
  9. 9 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  10. 10 El pueblo de Granada que tuvo la costura como santo y seña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Dos núcleos de El Ejido disfrutan este fin de semana del diverso mercado de GastroArt

Dos núcleos de El Ejido disfrutan este fin de semana del diverso mercado de GastroArt