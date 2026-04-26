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Uno de los momentos de la cata de vinos. IDEAL
San Marcos 2026

Dos noches de 'Cata de Vinos' ponen aroma y sabor a las Fiestas de San Marcos

El Ejido ·

La edil de Cultura, Elena Gómez, fue la encargada de dar la bienvenida a esta cita que reunió a unas 200 personas, entre las dos noches

Javier Cortés

El Ejido

Domingo, 26 de abril 2026, 09:43

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La caja escénica del Teatro Auditorio de El Ejido acogió durante las noches del miércoles y jueves la tradicional Cata de Vinos que se celebra ... con motivo de la Festividad por San Marcos y que se convirtió en una de las actividades más demandadas, por lo que este año se amplió también a la noche del miércoles.

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Dos noches de &#039;Cata de Vinos&#039; ponen aroma y sabor a las Fiestas de San Marcos