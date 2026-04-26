Dos noches de 'Cata de Vinos' ponen aroma y sabor a las Fiestas de San Marcos

La caja escénica del Teatro Auditorio de El Ejido acogió durante las noches del miércoles y jueves la tradicional Cata de Vinos que se celebra ... con motivo de la Festividad por San Marcos y que se convirtió en una de las actividades más demandadas, por lo que este año se amplió también a la noche del miércoles.

La edil de Cultura, Elena Gómez, fue la encargada de dar la bienvenida a esta cita que reunió a unas 200 personas, entre las dos noches, que tuvieron la oportunidad de disfrutar de los vinos tintos y blancos de la bodega de Benalúa de Guadix Pago Almaraes, referente en innovación enológica en Andalucía.

La cata permitió a los asistentes adentrarse en un mundo de aromas, texturas y sabores muy especial en el que se maridó gastronomía y enología, a través de 'Mencal', 'Mil años un reino' y 'Momento Syrah'. Ana Martínez, directora comercial de Pago Almaraes, explicó que «la Bodega «cuenta con más de 24 años de experiencia».

En la actualidad producen más de 600.000 botellas. Además, durante la cata se sirvieron unos exquisitos tomates Raf, cortesía de Agroponiente, así como una degustación a cargo de D'Pata Negra y una cata de aceite de oliva por parte de OleoAlmanzora.