El Teatro Auditorio de El Ejido acogió la mañana de este viernes una de las actividades más esperadas de la programación que contempla el Mes ... de la Discapacidad: el espectáculo 'Dos Capacitados'. La obra, protagonizada por José de Luna, 'Josete', y Edu Luky, aborda la discapacidad, la aceptación, la salud mental y la superación de prejuicios bajo el lema 'La mayor discapacidad es no tener humor'.

La concejala de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, María del Mar Martínez, acompañó a los actores y a los alumnos de los centros escolares del municipio que se dieron cita en el Auditorio para disfrutar de este espectáculo que combina comedia, ironía, música, improvisación y proyecciones.

La actividad forma parte de la programación del Mes de la Discapacidad, impulsada por el área Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, de la que forman parte talleres, jornadas formativas, competiciones deportivas inclusivas, actividades lúdicas y encuentros con asociaciones y centros educativos.

Este 28 de noviembre, a las 18.00 horas, el Auditorio acogerá la Gala de la Discapacidad; el próximo 30 de noviembre se reunirá el Consejo Municipal de la Discapacidad en el Salón de Plenos; los días 1 y 2 de diciembre se representará en el Auditorio el espectáculo 'Viaje con nosotros' de CO Activa tu Ocio; y el día 3, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, tendrá lugar el acto central, en la Plaza Mayor a partir de las 11.00 horas, que contará con lectura de manifiesto, reconocimiento a las empresas implicadas con la discapacidad y animación.

A su vez, este año la campaña está protagonizada por diez personas con discapacidad que dan voz, en primera persona, a diez mensajes. La iniciativa tiene como objetivo «invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre cómo miramos, cómo trabajamos o cómo nos relacionamos con este colectivo».

Eliminar barreras

La concejala explicó que «las personas con discapacidad no necesitan nuestra admiración por vivir su vida. Necesitan que respetemos sus decisiones, que eliminemos las barreras y que les garanticemos las mismas oportunidades y los mismos derechos».

En la misma línea, subrayó que «la discapacidad no puede ser lo primero que veamos en una persona. Antes de cualquier condición, hay una persona con capacidades, preferencias, sueños, proyectos, opiniones, y derecho a elegir su propio camino».

Desde el Ayuntamiento «seguimos trabajando para eliminar barreras físicas, sociales y mentales; para generar oportunidades laborales; para favorecer la participación en actividades deportivas, culturales y de ocio; y para conseguir que las personas con discapacidad tengan voz propia en todas aquellas decisiones que afectan a sus vidas».