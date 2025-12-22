Donan 'almohadas de corazón' al Hospital Universitario Poniente

La Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Almería ha hecho entrega hoy de medio centenar de 'Almohadas del Corazón' al Hospital ... Universitario Poniente, perteneciente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía. Las piezas, destinadas a pacientes intervenidas de cáncer de mama, han sido elaboradas en el Taller de Manualidades del Centro de Participación Activa (CPA) de Personas Mayores de El Ejido.

El acto de entrega de las almohadas se ha llevado a cabo hoy en el Hospital Universitario Poniente, con la presencia del delegado territorial de la Consejería de Sanidad, Juan de la Cruz Belmonte, el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Almería, Francisco González, la directora de Enfermería del Hospital Universitario Poniente, Consuelo Artero, la coordinadora de Gestión de Cuidados del centro, María Teresa Estévez y la directora del Centro de Participación Activa de Personas Mayores (CPA) de El Ejido, Inmaculada Alcántara.

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Almería, Francisco González, ha destacado «el valor esta iniciativa solidaria, impulsada por el taller de manualidades del CPA de El Ejido, en colaboración con la Obra Social La Caixa». González ha subrayado que «a través de la elaboración de estos cojines con forma de corazón para mujeres operadas de cáncer de mama, nuestras personas mayores demuestran que el compromiso, la empatía y la solidaridad no tienen edad».

Por su parte, el delegado territorial de la Consejería de Sanidad, Juan de la Cruz Belmonte ha recordado que «estamos ante un gesto sencillo, cargado de humanidad, que ayuda a aliviar molestias físicas tras la cirugía y, sobre todo, a acompañar emocionalmente a mujeres que atraviesan un momento especialmente sensible de sus vidas».

La directora de Enfermería del Hospital Universitario Poniente, Consuelo Artero ha agradecido la iniciativa del CPA de El Ejido y ha recordado que «estas 'Almohadas del Corazón', elaboradas gracias a la implicación de las usuarias del centro, alguna de ellas antigua profesional de nuestro centro, no solo favorecen la recuperación física tras la intervención de cáncer de mama, sino que también hacen saber a las mujeres que no están solas, que hay otras personas pensando en sus necesidades, que a menudo han pasado por lo mismo que ellas y lo han superado y que trabajan para mejorar su calidad de vida».

La elaboración de la 'Almohada del Corazón' es una iniciativa diseñado para ayudar a las pacientes con cáncer de mama tras la cirugía. Como su propio nombre indica, tiene forma de corazón, con una hendidura muy pronunciada, para facilitar su uso bajo el brazo intervenido. Su uso mitiga el dolor en la zona, reduce los roces, protege contra golpes accidentales, ayuda a aliviar el edema y disminuye la tensión en el hombro. Su origen se sitúa en Estados Unidos y Dinamarca y se usa en numerosos hospitales en todo el mundo, con el apoyo de diferentes ONG.