Las piezas fueron elaboradas por un CPA de Mayores de El Ejido. IDEAL

Donan 'almohadas de corazón' al Hospital Universitario Poniente

Las piezas con forma de corazón se entregarán a mujeres intervenidas de cáncer de mama en el centro sanitario

J. C.

El Ejido

Lunes, 22 de diciembre 2025, 23:09

Comenta

La Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Almería ha hecho entrega hoy de medio centenar de 'Almohadas del Corazón' al Hospital ... Universitario Poniente, perteneciente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía. Las piezas, destinadas a pacientes intervenidas de cáncer de mama, han sido elaboradas en el Taller de Manualidades del Centro de Participación Activa (CPA) de Personas Mayores de El Ejido.

