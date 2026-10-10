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La Divina Infantita recorre las parroquias por su centenario

La efeméride coincide con el 125 aniversario de la fundación de la Congregación de las Esclavas de la Inmaculada Niña y el centenario de la instalación solemne del Santísimo Sacramento en El Ejido

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La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto a concejales, asiste a esta jornada llena de devoción.

Javier Cortés

El Ejido

El Ejido vive durante todo el mes de octubre una celebración de especial significado religioso con motivo del centenario de la llegada de la imagen ... de la Divina Infantita, Patrona, Alcaldesa Honoraria, Reina y Señora de El Ejido, al municipio. Con motivo de esta efeméride, la imagen recorrerá las distintas parroquias ejidenses hasta el próximo día 29 de octubre, acercándose a las diferentes comunidades parroquiales.

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