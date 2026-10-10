La Divina Infantita recorre las parroquias por su centenario

El Ejido vive durante todo el mes de octubre una celebración de especial significado religioso con motivo del centenario de la llegada de la imagen ... de la Divina Infantita, Patrona, Alcaldesa Honoraria, Reina y Señora de El Ejido, al municipio. Con motivo de esta efeméride, la imagen recorrerá las distintas parroquias ejidenses hasta el próximo día 29 de octubre, acercándose a las diferentes comunidades parroquiales.

Los actos comenzaron este viernes, durante el Rosario de Antorchas en el que los fieles acompañaron a la Divina Infantita hasta la Parroquia de Santa María de la Paz de La Loma de la Mezquita, un traslado que llevaron a cabo agentes de la Policía Local de El Ejido. La alcaldesa, Julia Ibáñez, y concejales del equipo de Gobierno, participaron en este acto religioso junto a la Hermana Mayor de la Hermandad de la Divina Infantita, Nuria Victoria López, y numerosos vecinos, además del párroco de la Iglesia de San Isidro Labrador, Alexander Estupiñán y el párroco de la Iglesia de Santa María de la Paz, Antonio Manzano.

La conmemoración recuerda que fue en 1926 cuando la Divina Infantita llegó al municipio de la mano del padre Federico Salvador Ramón, fundador, junto a la madre Rosario, de la Congregación de las Esclavas de la Inmaculada Niña. El religioso recibió del entonces Arzobispo de Granada, don Vicente Casanova y Marzol, el encargo de atender pastoralmente el Campo de Dalías y la parroquia de Bayárcal.

Ese mismo año, 1926, quedó también marcado por la instalación solemne y estable del Santísimo Sacramento en El Ejido. El padre Federico, vinculado a los Josefinos y a los Operarios Diocesanos, estableció el culto eucarístico en la capilla de El Ejido, con la celebración de la Fiesta de Cristo Rey.

Por ello, el año 2026 reúne tres importantes efemérides que se encuentran estrechamente vinculadas a la historia religiosa de El Ejido: el centenario de la llegada de la imagen de la Divina Infantita al municipio, el centenario de la instalación solemne del Santísimo Sacramento y el 125 aniversario de la fundación de la Congregación de las Esclavas de la Inmaculada Niña. La Divina Infantita fue nombrada en 1993 patrona de El Ejido y en 2014 recibe el título de Alcaldesa Honoraria y Perpetua del municipio.

Durante estas semanas, la visita de la Divina Infantita a las distintas parroquias permitirá, además, fortalecer los vínculos entre las comunidades parroquiales y recuperar la memoria de los orígenes de la devoción por la Inmaculada Niña en El Ejido.

En cuanto al calendario, la Divina Infantita estará en la Parroquia de Santa María de la Paz desde el 9 hasta el 12 de octubre; en Balerma del 13 al 15 de octubre; en Almerimar del 16 al 18 de octubre; en Santo Domingo del 19 al 21 de octubre; en Santa María del Águila del 22 al 25 de octubre; en Las Norias de Daza del 26 al 27 de octubre; en San Agustín del 28 al 29 de octubre; y el 30 de octubre regresará a la Parroquia de San Isidro Labrador.