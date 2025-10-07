La Divina Infantita, Patrona de El Ejido y de la Policía Local, recorre las calles ejidenses en su día grande El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha encabezado la representación institucional en la celebración de las Santa Misa y la posterior procesión

La festividad en honor a la Divina Infantita, Patrona de El Ejido y de la Policía Local y Alcaldesa honoraria, ha acogido hoy la celebración de una solemne Misa en la Iglesia Parroquial de San Isidro Labrador y posterior procesión de la Imagen por las calles ejidenses.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha encabezado la representación institucional, acompañado por los parlamentarios andaluces; el secretario General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía; miembros de la Corporación Municipal; representantes de las hermandades y cofradías del municipio, una representación de la Policía Local y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y numerosos vecinos. Junto a ellos, la Hermandad de la Divina Infantita, con su Hermana Mayor a la cabeza, Rosa Rodríguez.

La Eucaristía se ha celebrado como cada año el primer domingo de octubre y ha estado oficiada por Mariano Delgado. La procesión, que ha estado acompañada por la Banda Sinfónica de El Ejido, ha transitado por las siguientes calles: partiendo de la Plaza Párroco José y pasando por las calles Divina Infantita, La Rosa, Cervantes, Iglesia, Bulevar, Hermanos Lirola, Plaza Teniente Arturo Muñoz, Madrid, Lobero, Plaza de la Constitución y Divina Infantita, hasta la entrada de nuevo en el Templo.

El municipio ha acogido los cultos religiosos y actos con motivo de la Festividad de la Inmaculada Niña desde el 29 de septiembre. Ese día se dio inició al Septenario en honor a la Patrona, con el rezo del Rosario y la posterior misa.

Este fin de semana se han concentrado, además, otras actividades en torno a esta celebración. El sábado 4 de octubre se llevó a cabo la ofrenda floral a la Patrona y, después de la misa, tuvo lugar una verbena popular y baile junto a la Plaza Párroco José Jiménez.

La Policía Local de El Ejido ha celebrado la Festividad de su Patrona y del municipio, la Divina Infantita con un calendario de actividades que ha constado de competiciones deportivas, una jornada de convivencia y un acto institucional que se desarrollará mañana en el Teatro Municipal y en el que se reconocerá el gran trabajo que realiza este Cuerpo de Seguridad al servicio de la ciudadanía.