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Disuelven una concentración ilegal de unos 50 vehículos en el polígono de la ITV de Balanegra

La Policía Local del municipio formulo 13 denuncias durante un operativo nocturno contra las quedadas de coches, que generan quejas vecinales por derrapes y maniobras temerarias

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Coches estacionados en el polígono

David Roth

Almería

La Policía Local de Balanegra ha disuelto una concentración ilegal de vehículos que se estaba desarrollando durante la madrugada de este sábado en el polígono ... industrial de la ITV del municipio. El operativo, desarrollado en torno a la 1.30 horas de la mañana, permitió a los agentes comprobar la documentación de aproximadamente medio centenar de vehículos y formular un total de 13 denuncias.

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Disuelven una concentración ilegal de unos 50 vehículos en el polígono de la ITV de Balanegra

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