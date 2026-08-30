Disuelven una concentración ilegal de unos 50 vehículos en el polígono de la ITV de Balanegra

La Policía Local de Balanegra ha disuelto una concentración ilegal de vehículos que se estaba desarrollando durante la madrugada de este sábado en el polígono ... industrial de la ITV del municipio. El operativo, desarrollado en torno a la 1.30 horas de la mañana, permitió a los agentes comprobar la documentación de aproximadamente medio centenar de vehículos y formular un total de 13 denuncias.

La actuación se enmarca en el dispositivo de vigilancia que mantiene la Policía Local para tratar de evitar este tipo de concentraciones, que se producen habitualmente en la zona y que han generado quejas entre los vecinos por los ruidos provocados por los derrapes y otras maniobras realizadas por algunos de los conductores.

Según explica el cuerpo policial, estas prácticas no solo suponen un riesgo para quienes las realizan, sino también para las personas que puedan encontrarse en el lugar. Además, algunas de estas acciones han llegado a ocasionar daños en la vía pública.

La Policía Local de Balanegra mantiene desde hace tiempo labores de seguimiento para detectar las quedadas de vehículos que se organizan a través de las redes sociales. Estos canales son utilizados para convocar este tipo de concentraciones, por lo que los agentes realizan labores de vigilancia sobre estas convocatorias con el objetivo de anticiparse a su celebración y evitar situaciones de riesgo.

El operativo desplegado durante la madrugada permitió así intervenir ante una nueva concentración y proceder a la identificación y comprobación de la documentación de los vehículos presentes. De los aproximadamente 50 vehículos inspeccionados, 13 fueron objeto de denuncia.

Desde la Policía Local han insistido en la necesidad de evitar este tipo de prácticas por los riesgos que entrañan tanto para los propios conductores como para el resto de personas presentes en la zona, además de por las molestias que ocasionan a los residentes y los posibles daños sobre las infraestructuras públicas.