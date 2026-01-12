Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

El distrito contará con 14 fisioterapeutas más, completando una plantilla de 40 fisioterapeutas. IDEAL

El Distrito Sanitario Poniente refuerza su plantilla con más de 160 profesionales

La ampliación permite consolidar servicios estratégicos, fortalecer la Atención Primaria y mejorar la capacidad asistencial

J. Cotés

El Ejido

Lunes, 12 de enero 2026, 20:10

Comenta

El Distrito Sanitario Poniente, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha ... reforzado de forma significativa su plantilla con la incorporación de 169 nuevos profesionales. Esta mejora se enmarca en la ampliación de plantilla aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía celebrado el 22 de octubre de 2025, que contempla un total de 3.893 nuevos profesionales para el conjunto de la comunidad autónoma (que sumandos a los 478 especialistas residentes hacen un total de 4.371 plazas) de las que 514 son para la provincia almeriense.

Te puede interesar

