El Distrito Sanitario Poniente refuerza su plantilla con más de 160 profesionales

El Distrito Sanitario Poniente, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha ... reforzado de forma significativa su plantilla con la incorporación de 169 nuevos profesionales. Esta mejora se enmarca en la ampliación de plantilla aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía celebrado el 22 de octubre de 2025, que contempla un total de 3.893 nuevos profesionales para el conjunto de la comunidad autónoma (que sumandos a los 478 especialistas residentes hacen un total de 4.371 plazas) de las que 514 son para la provincia almeriense.

La ampliación destinada al Distrito Sanitario Poniente permite consolidar servicios estratégicos, reforzar la atención en Atención Primaria y dar respuesta a las nuevas infraestructuras sanitarias del territorio, mejorando la calidad, accesibilidad y equidad de la atención sanitaria.

La nueva dotación de personal refuerza dos nuevas infraestructuras sanitarias que se ubicaran en Roquetas de Mar y en El Ejido, pendientes de apertura. En concreto el nuevo centro de salud del municipio de Roquetas anexo al Hospital de Roquetas cuenta con una dotación de 40 profesionales para dar cobertura a la cartera de servicios diseñada para este centro de salud. El centro de salud de Ejido Nordeste también con apertura prevista para 2026 contará con 55 profesionales.

En el ámbito de la salud bucodental, el Distrito Sanitario Poniente incorpora cuatro nuevos odontólogos y sus correspondientes TCAE, lo que permitirá reforzar la asistencia en Roquetas, El Ejido, Adra y Puebla de Vicar.

Otro de los ejes fundamentales de esta ampliación es el impulso a la fisioterapia en Atención Primaria. El distrito contará con 14 fisioterapeutas más, completando una plantilla de 40 fisioterapeutas, con el objetivo de avanzar hacia la disponibilidad de este servicio en todos los centros de salud. Este refuerzo adquiere especial relevancia tras la puesta en marcha, durante el mes de diciembre, del programa de derivación directa desde el médico de familia de Atención Primaria a fisioterapia, sin necesidad de pasar previamente por traumatología o rehabilitación, en aquellos procesos en los que la evidencia científica avala el beneficio del ejercicio terapéutico.

Se incorporan además 2 Terapeutas Ocupacionales y 4 logopedas, lo que permitirá mejorar la accesibilidad de la población a estas terapias fundamentales para múltiples patologías y procesos asistenciales.

Con el objetivo de garantizar la accesibilidad y continuar avanzando en la adecuación de los cupos, el Distrito Sanitario Poniente ha sido dotado con diecinueve equipos básicos de Atención Primaria, formados cada uno por un médico y un enfermero, así como con cinco pediatras, lo que permitirá desdoblar los cupos en los centros de salud con mayor presión asistencial. Adicionalmente y revisada la distribución total del SAS, se han dotado once equipos básicos más de Atención Primaria, lo que completa 30 desdoblamientos de cupo.

Por último, la nueva dotación de profesionales contribuye a reforzar los programas de cribado poblacional, esenciales para la prevención y detección precoz del cáncer de colon, cérvix y mama, gracias a la incorporación de tres matronas y dos profesionales administrativos, que fortalecerán los equipos dedicados a estos programas preventivos.

También se refuerzan los cuidados paliativos con la dotación de un enfermero de practica avanzada en cuidados paliativos y se dotan estructuralmente los Equipos de Atención a la Mujer, con Enfermeras y Trabajadores sociales hasta ahora financiados con fondos finalistas del pacto de estado, desde 2026 formaran parte de la plantilla estructural del SAS.

Se añade también la dotación de un farmacéutico mas de Atención Primaria y un técnico especialista en informática, para completar la plantilla y dar una mejor cobertura