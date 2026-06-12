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Distrito Sanitario Poniente realiza una campaña sobre protección solar y prevención del cáncer de piel

Bajo el lema 'Tu piel tiene memoria', esta iniciativa está dirigida a la ciudadanía con el objetivo de fomentar hábitos saludables y prevenir los efectos nocivos de la exposición solar

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Un momento de la campaña informativa.
Un momento de la campaña informativa. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

Con motivo de la conmemoración del Día Europeo de Prevención del Cáncer de Piel, que se celebra este viernes 13 de junio, el Distrito Sanitario ... Poniente llevó a cabo una jornada informativa y de sensibilización bajo el lema 'Tu piel tiene memoria', dirigida a la ciudadanía con el objetivo de fomentar hábitos saludables y prevenir los efectos nocivos de la exposición solar.

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Distrito Sanitario Poniente realiza una campaña sobre protección solar y prevención del cáncer de piel

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Distrito Sanitario Poniente realiza una campaña sobre protección solar y prevención del cáncer de piel