Distrito Sanitario Poniente realiza una campaña sobre protección solar y prevención del cáncer de piel

Con motivo de la conmemoración del Día Europeo de Prevención del Cáncer de Piel, que se celebra este viernes 13 de junio, el Distrito Sanitario ... Poniente llevó a cabo una jornada informativa y de sensibilización bajo el lema 'Tu piel tiene memoria', dirigida a la ciudadanía con el objetivo de fomentar hábitos saludables y prevenir los efectos nocivos de la exposición solar.

Para ello, se instaló una carpa informativa en las inmediaciones del mercadillo de los miércoles en El Ejido. La edil de Turismo, Comercio, Sanidad y Consumo, María Herminia Padial, participó en esta iniciativa en la que profesionales de Enfermería Familiar y Comunitaria y farmacéuticos, ofrecieron información y resolvieron dudas relacionadas con la fotoprotección, el uso de ropa adecuada para la práctica deportiva, la reacción de determinados medicamentos frente al sol, la prevención ante las altas temperaturas y la identificación de manchas y lunares sospechosos, entre otros aspectos relacionados con el cuidado de la piel.

Padial señaló que «a través de esta campaña se pretende concienciar a la población sobre la importancia de protegerse adecuadamente de la radiación ultravioleta, especialmente durante los meses de mayor incidencia solar, así como promover la detección precoz de posibles lesiones cutáneas». Además, las primeras 100 personas que se acercaron a la carpa han recibido una muestra gratuita de protección solar como apoyo a la campaña de prevención y promoción de hábitos saludables.