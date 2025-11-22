Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

El Distrito Sanitario Poniente mantiene así su compromiso con la mejora continua de la atención rehabilitadora. IDEAL

El Distrito Poniente refuerza la atención en patología de mano con más de 1.500 citas

El Ejido ·

Destacan el aumento de casos por movimientos repetitivos y la inversión en nuevos equipos y distintos materiales

J. C.

El Ejido

Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:49

El Distrito Sanitario Poniente de Almería reforzó la atención a personas con patologías de mano, gracias a la actividad desarrollada en sus cinco salas de ... Terapia Ocupacional ubicadas en los centros de salud de Adra, Berja, Las Cabañuelas, El Ejido Norte y Roquetas de Mar, que en los últimos seis meses registraron un total de 1.500 citas. Esto supuso una inversión global de 59.809 euros destinada a la mejora de equipamientos y materiales especializados.

