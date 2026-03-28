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Uno de los momentos de la entrega de reconocimientos durante los IV Premios de Investigación. IDEAL

Distrito Poniente celebra los IV Premios de Investigación para Residentes de Atención Primaria

La jornada incluye la evaluación de trabajos centrados en la actividad asistencial en Atención Primaria y resolución de los reconocimientos

J. Cortés

El Ejido

Sábado, 28 de marzo 2026, 19:00

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El Distrito Sanitario Poniente de Almería celebró el pasado 25 de marzo la IV edición de los Premios de Investigación para Residentes de Atención Primaria, ... en un acto en el que se presentaron distintos trabajos realizados por profesionales en formación en el ámbito sanitario.

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