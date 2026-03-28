Distrito Poniente celebra los IV Premios de Investigación para Residentes de Atención Primaria

El Distrito Sanitario Poniente de Almería celebró el pasado 25 de marzo la IV edición de los Premios de Investigación para Residentes de Atención Primaria, ... en un acto en el que se presentaron distintos trabajos realizados por profesionales en formación en el ámbito sanitario.

Durante la jornada se expusieron proyectos centrados en la Atención Primaria, con temáticas vinculadas a la cronicidad, la salud pública y la salud mental, a partir de la actividad asistencial desarrollada en los centros sanitarios del área. Tras la evaluación de los trabajos por parte del jurado y la defensa pública de los mismos, se resolvió la concesión de los diferentes premios.

Tres premios

En cuanto al primer premio fue para Marina Cejudo Casas, por el estudio 'Prevalencia y grado de control terapéutico en pacientes con alto y/o muy alto riesgo cardiovascular en el poniente almeriense', centrado en el análisis clínico y sociodemográfico de pacientes con riesgo cardiovascular.

En cuanto al segundo premio fue para Gema Sánchez López, por el trabajo 'revalencia y características sociodemográficas del suicidio adolescente en el Distrito Sanitario Poniente', enfocado en el estudio de este fenómeno en el ámbito territorial.

Y en cuanto al tercer premio fue para Vanesa Valverde Entrena, por el estudio 'Concordancia IMC-criterios clínicos de obesidad y asociación con la indicación terapéutica en atención primaria', relacionado con el abordaje de la obesidad en consultas de Atención Primaria.

Valoraciones

Debido a la proximidad en las valoraciones, el número de trabajos finalistas fue ampliado, participando en la fase final varios proyectos que fueron igualmente expuestos durante el acto. En el transcurso de la jornada se presentaron estudios vinculados a la práctica asistencial cotidiana en las Unidades de Atención Familiar y Comunitaria, incluyendo trabajos con resultados aplicados en el ámbito clínico.

Asimismo, participaron profesionales residentes de distintas especialidades, entre ellas, medicina y enfermería, que desarrollan su formación en el sistema sanitario público. El jurado estuvo compuesto por profesionales del ámbito sanitario y académico procedentes de distintas instituciones, quienes han llevado a cabo la valoración de los trabajos conforme a los criterios establecidos en la convocatoria. Esta actividad se enmarca en las acciones de carácter formativo y científico dirigidas a profesionales en formación sanitaria especializada en la provincia de Almería.