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El Distrito Poniente acerca un proyecto europeo de salud bucodental al entorno rural

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros para atender a mayores y enfermos crónicos en zonas aisladas

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Un momento del acto.
Un momento del acto. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Distrito Sanitario Poniente de Almería, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se ha sumado al ... innovador proyecto europeo de Evaluación de la Salud Oral en Zonas Rurales, denominado ESOR, con el gran objetivo de acercar la atención bucodental a las personas mayores y pacientes crónicos que viven en entornos rurales o aislados, donde el acceso a los servicios especializados es más complejo.

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El Distrito Poniente acerca un proyecto europeo de salud bucodental al entorno rural

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