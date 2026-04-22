Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los vecinos se vuelcan con la Gran Fritá popular y con la Fiesta de las Habas. Javier Cortés

¡Así se disfruta San Marcos en El Ejido!

San Marcos 2026 ·

Gran Fritá Popular, Fiesta de las Habas y cata de vinos para celebrar esta tradición de más de 60 años

Javier Cortés

El Ejido

Miércoles, 22 de abril 2026, 20:50

Comenta

Regresa a El Ejido una de las fiestas más populares, entrañables y emotivas de todo el municipio como lo es San Marcos. Estas fiestas, declaradas ... de Interés Turístico de Andalucía, son muy esperadas para los vecinos ejidenses como por los turistas que visitan el municipio porque combinan elementos tradicionales y singulares con novedades y que llenan de un gran colorido, de productos de la tierra y del regreso de familias que disfrutan de varios días de estos grandes festejos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La DANA amenaza a Granada con tormentas, lluvias de barro, granizadas y reventones
  2. 2

    Gran despliegue de la Policía Nacional en Norte: dos unidades especializadas y helicóptero
  3. 3

    Gran despliegue de la Policía Nacional en Norte: dos unidades especializadas y helicóptero
  4. 4

    El cambio normativo que ha obligado a rehacer miles de nóminas en Granada
  5. 5 Manolo Lama disfruta de «la mejor chuleta de su vida» en un asador de Granada
  6. 6 Alerta sanitaria por el riesgo para pacientes de un medicamento para la ansiedad
  7. 7 Diez detenidos y 3.000 kilos de hachís incautados en la mayor operación contra el narcotráfico desde lanchas en Granada
  8. 8

    La UDEF desgrana la red de amaños policiales con nuevos indicios en Darro, Alfacar y Órgiva
  9. 9 La empresa que ofrece 300 puestos de trabajo «en un solo día»
  10. 10

    Cinco pueblos pierden fondos europeos por el retraso en las obras tras las lluvias de febrero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal ¡Así se disfruta San Marcos en El Ejido!

¡Así se disfruta San Marcos en El Ejido!