La diseñadora Silvia Acién enamora a Asia

Inma Acién Almería Sábado, 12 de octubre 2024, 23:17 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El inicio de carrera en el mundo de la moda no puede estar siendo más dulce y apasionante para Silvia Acién, una joven diseñadora ejidense que en apenas unas semanas ha logrado el Redress Design Award 2024, en la Semana de la Moda de Hong-Kong, en la categoría del Premio del Público, cautivando a todos aquellos que han tenido la oportunidad de ver y valorar los diseños que componen su primera colección, y presentar pocos días después su segunda colección y primera ya de carácter más comercial durante la Semana de la Moda de India.

En la Semana de la Moda de Hong Kong, Silvia Acién fue seleccionada como la representante de Europa y allí exhibió tanto su primera colección 'Folklore Regenerativo' como un nuevo traje elaborado este mismo verano y que se convirtió en todo un avance de lo que llegaría semanas después con su nueva colección.

«No me lo esperaba y fue un gran momento, porque ves la valoración realmente de la gente, cómo conectan con el significado que tienen los trajes, con la historia que hay detrás, pero también con las formas.Ha sido todo un honor llevarme este premio».

Y es que el enfoque al diseño de Silvia Acién es desde un punto de vista de moda sostenible. Sus diseños están elaborados con materiales biodegradables, hilo de ortiga y de piña, tintes creados mediante el uso de plantas invasivas e incluso mediante la colaboraciones con científicos para tintar con bacterias.

Ampliar

«En el backstage antes de que saliera la colección a la pasarela de la Fashion Week un montón de gente ya me decía que me habían votado porque les encantaba mi trabajo. No me esperaba ese recibimiento tan efusivo del público en Asia porque era mi primera vez allí», reconoce esta joven diseñadora ejidense.

Nueva colección

El pasado 10 de octubre, Silvia Acién presentó su nueva colección en la Semana de la Moda de India. «He decidido dar un cambio de diseños más performativos y de pasarela a una colección más comercial porque si de verdad quiero generar un impacto positivo con mis prendas, trabajar con insectos y especies locales y nativas, tengo que llevar mis diseños a otra escala», afirma. No obstante, esto no quiere decir que sus diseños se vayan a poder encontrar en tiendas 'ready to wear', pero sí colecciones de tiradas cortas y un con toque más exclusivo. «Quiero conseguir un impacto real en el ecosistema».

Los nuevos diseños, vestidos, faldas, conjuntos de pantalón o cárdigan, están elaborados con hilo de ortiga de una empresa social, que ofrece oportunidades laborales a las mujeres de en situación de vulnerabilidad de Nepal y de lana de oveja merina regenerativa de Francia, hilos de cáñamo y de flor de loto.Todo ello combinado con complementos como sombreros y zapatos hechos de esparto y cinturones hechos con cañaveras que confiesa ha recogido ella misma junto al invernadero de sus padres.

«El rosa del cárdigan está hecho con una planta invasiva en México que se llama Caesalpinia mexicana, porque la chica que hace los teñidos es de allí y quería explorar con las plantas que están afectando de manera negativa al ecosistema de su país con el objetivo de ver cómo podemos darles otro propósito. El propio elástico dentro de la cinta del pantalón es biodegradable hecho con algodón orgánico y sabia de un árbol, procedente de Austria, en edición limitada. Es difícil encontrarlo», confiesa. Curiosos son también los botones, inspirados en su logo de la flor, hechos con el hueso de una fruta, denominado corozo.

«Tengo mucha confianza en la colección que he creado, porque soy yo representada en mi trabajo». La respuesta obtenida del público en Asia, hace que se reafirme en su proyecto. Ahora espera llevar esta segunda colección a producción y distribuirla en tiendas. «Me gustaría centrarme en Reino Unido, Milán y Hong-Kong o Seúl, porque he tenido muy buen recibimiento de Asia y me doy cada vez más cuenta de ello».

De hecho, cuenta sorprendida que en China está teniendo una gran repercusión su trabajo en una red social propia que tienen. «Me lo mostraron durante la Fashion Week de Hong-Kong y no me lo podía creer. Incluso hay gente en la red que se ofrece a dar clases para enseñar mis técnicas de punto», señala.