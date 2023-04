El diputado andaluz Juanjo Bosquet, número 2 por VOX

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Aunque VOX no ha hecho aún pública la lista de personas que acompañarán a la candidata Beatriz Sánchez a la alcaldía de El Ejido el próximo 28 de mayo, si que son ya algunos nombres lo que suenan. Entre ellos, fuentes cercanas al partido han confirmado a IDEAL que el parlamentario ejidense de VOX, Juan José Bosquet no solo estará en esa lista, sino que ocupará el número 2 dando el respaldo a la candidatura de Sánchez.

En este sentido, Juan José Bosquet fue uno de los muchos miembros destacados de VOX que acompañaron a Beatriz Sánchez el pasado 14 de abril en la presentación de su candidatura ante los ejidenses, en un acto que llenó una de las salas del Círculo Cultural y Recreativo del municipio, bajo el eslogan 'Cuida lo Tuyo'.

Un acto en el que Bosquet ya calificó de «lamentable» que «en un barrio como Almerimar, con más de 10.000 habitantes, haya un centro de salud precario. No es de recibo que Balerma y Almerimar no tengan pediatras», mientras que Sánchez afirmo vivir «con desolación que no queda nada de lo que era El Ejido».