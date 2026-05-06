Diputación y Ayuntamiento visitan las obras de los pabellones de El Ejido y Almerimar

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, acompañados por diputados, concejales y técnicos ... de ambas instituciones, han visitado hoy las obras que se están llevando a cabo para la construcción del Centro de Usos Múltiples y el Pabellón Deportivo de El Ejido Norte y del Complejo Deportivo de Almerimar con el objetivo de comprobar la evolución de estos trabajos.

Ambas infraestructuras deportivas marchan a muy buen ritmo. El Centro de Usos Múltiples y Pabellón Deportivo de El Ejido Norte se encuentra prácticamente finalizado a falta de los últimos detalles. Mientras que el Complejo Deportivo de Almerimar alcanza una ejecución cercana al 70 por ciento. Los dos proyectos están financiados entre Diputación y el Ayuntamiento y cuentan con una inversión que supera los 10 millones de euros.

El presidente de Diputación, José Antonio García Alcaina, ha explicado que «estos pabellones permitirán la práctica deportiva de disciplinas como tenis, pádel, fútbol, calistenia, squash, escalada, voleibol, además de que podrán acoger otros eventos deportivos y sociales que se celebren en el municipio. En esta visita técnica hemos comprobado las obras y apreciado que van según lo previsto».

Por su parte, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha detallado que «con estos dos espacios se va a fomentar el deporte, la convivencia y la salud, ya que estarán a disposición de los ciudadanos y de los clubes dando respuesta al incremento de población que ambas zonas han experimentado en los últimos años».

En la visita los técnicos han explicado los detalles de ambas construcciones. El Centro de Usos Múltiples y Pabellón Deportivo de El Ejido Norte se ubica en la parcela de titularidad municipal con una superficie total de 3.615,67 metros cuadrados que se encuentra totalmente urbanizada y está dotada con todas las infraestructuras necesarias para la construcción de este edificio.

La nueva infraestructura contará con 2.397 metros de superficie construida repartida en dos plantas. En la Planta Baja se ubicará un campo de juego, ocho vestuarios, aseos, sala multiusos, almacenes, despachos e instalaciones, mientras que en la Primera Planta se encuentran aseos, escaleras, cuartos de grupos electrógenos, graderío o las salas de actividades dirigidas.

En cuanto al Complejo Deportivo de Almerimar se ejecuta en una superficie total de 33.291,24 metros cuadrados y estará formado por un amplio conjunto de instalaciones como pabellón de deportes, pistas para tenis y pádel, campo de fútbol de césped artificial, área de juegos infantiles, zona de calistenia, rocódromo, pista de squash, aparcamiento, salas para actividades deportivas, caminos y zonas verdes.