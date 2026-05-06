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Diputación y Ayuntamiento visitan las obras de los pabellones de El Ejido y Almerimar

El presidente, José Antonio García Alcaina, y el acalde, Francisco Góngora, acompañados por técnicos de ambas instituciones, han comprobado el desarrollo de los trabajos de estas infraestructuras

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Un momento de la visita.
Un momento de la visita. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, acompañados por diputados, concejales y técnicos ... de ambas instituciones, han visitado hoy las obras que se están llevando a cabo para la construcción del Centro de Usos Múltiples y el Pabellón Deportivo de El Ejido Norte y del Complejo Deportivo de Almerimar con el objetivo de comprobar la evolución de estos trabajos.

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Diputación y Ayuntamiento visitan las obras de los pabellones de El Ejido y Almerimar

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