Le diagnostican un cáncer terminal y días después lo operan de urgencia por una hernia

Nerea Escámez Almería Miércoles, 5 de marzo 2025, 23:30

A José Corral,de 86 años, le diagnosticaron cáncer de estómago en el Hospital de Poniente tras acudir por vómitos y malestar. Sin embargo, su situación era totalmente distinta a este diagnóstico. «Tenía una hernia y tuvo que ser operado de urgencia a los dos días». Así lo cuenta su hijo, Juan, que denuncia a IDEAL haber sufrido una presunta negligencia médica en el centro hospitalario.

El malestar de este paciente empezó el 20 de febrero por lo que acudieron a urgencias en Roquetas de Mar, donde reside el paciente y su familia, «lo tuvieron tres horas con suero y lo mandaron a casa, pero siguió vomitando», indica.

Esta situación empeoró el 21 de febrero. «Mi padre este día ya vomitaba sangre, pero era color café», cuenta Juan a este periódico que llamó al 061 a las once de la mañana. «Desde el centro de salud de Roquetas de Mar hasta la casa de mi padre, en Plaza Atocha, tardó una hora la ambulancia», afea por la tardanza del vehículo médico.

Al llegar al hospital ejidense, «lo metieron en urgencias y le hicieron algunas pruebas, estuvo en sillones toda la tarde y, por la noche, llamaron a mi madre para darle el informe médico sobre el estado de mi padre y le dijeron que tenía hematemesis con decaimiento y la doctora le dijo, de forma individual, que no se podía hacer nada por mi padre que padecía un cáncer, le mandó omeprazol y para casa». Un traslado que fue «una odisea» puesto que la situación, lejos de ir a mejor, fue empeorando.

Al día siguiente, el cuadro médico «no mejoró en absoluto», manifiesta Juan. «Pensaba que era del propio cáncer de estómago», explica.

El 23 de febrero, al preguntar a su madre por el estado de su progenitor, esta le pidió que llamara a la ambulancia porque su padre se encontraba muy mal. «Estaba decaído y nosotros pensábamos que lo habían mandado a casa porque no se podía hacer nada por él, pero mi madre consideró que lo mejor era que falleciera en el hospital dadas las circunstancias», relata con visible indignación sobre este caso, que ya ha elevado al Defensor del Pueblo Andaluz.

Tras practicarle varias pruebas en el Hospital Universitario de Poniente fue ingresado de nuevo. «Le atendió otra médica y nos dijo que mi padre tenía una hernia y que había que operar de urgencia porque a consecuencia de la misma se le estaba produciendo un pinzamiento en una tripa y de ahí a que vomitara sangre», detalla.

Con el cuadro médico ya esclarecido, José fue intervenido de la hernia con urgencia y ahora se encuentra en casa recuperándose de la operación. No hay rastro del cáncer de estómago que en un primer momento le habían diagnosticado. «La primera doctora no le hizo ninguna prueba ni nada, solo que tenía cáncer y ya está», aclara. Ahora, Juan traslada a este periódico que han denunciado la situación que vivieron en el hospital de la comarca de Poniente. «Hemos puesto una reclamación donde pedimos que la facultativa sea inhabilitada de cargo y empleo», sentencia.

El Hospital de Poniente abre una investigación

En relación a este caso, IDEAL ha contactado con Hospital de Poniente quienes han trasladado que se encuentran investigando lo ocurrido con el paciente. «Estamos analizando lo ocurrido para ver qué ha podido suceder», subrayan desde el centro hospitalario que se pone «a disposición de la familia para lo que consideren necesario».

Esta reclamación vuelve a poner en tela de juicio la atención sanitaria en el Hospital de Poniente ya que desde el verano de 2023 se ha enfrentado a denuncias de diferentes familias. La de Paqui Amat fue una de ellas, que acudió a Urgencias de Pediatría de madrugada porque su hija había enfermado y el sanitario, que no se encontraba en sus plenas capacidades y en un evidente estado de embriaguez, le cuestionó «por qué mierda» había ido al centro de madrugada. «Yo estaba muy nerviosa, así que cogí a la niña, que estaba ya en la camilla, abrí la puerta y me fui de la consulta, tenía mucho miedo», explicó a IDEAL, una conducta que derivó en una denuncia policial y que provocó que el pediatra fuera apartado del servicio.

Algo similar ocurrió con Stefanía Lungu que denunció que su hijo Kevin había sido intoxicado en el Hospital de Poniente. El menor de dos años y medio presentó dolores abdominales en el lado derecho y, tras descartar que tenía apendicitis, lo dejaron en observación para vigilar su estado de salud. Durante la madrugada, «una enfermera le dio paracetamol de más e intoxicó a mi hijo», denunciaba la madre del pequeño. Este error médico provocó que el paciente empeorara en su estado de salud: «Me dijeron que estaba muy grave, con el hígado tocado y que seguramente habría que hacerle un trasplante en un hospital de Córdoba». Después de trece analíticas y un estado de agonía para la familia, el pequeño fue dado de alta con seguimiento médico sin necesidad de ser intervenido.

Otra familiar afectada fue Nazaret, que denunció a IDEAL el estado crítico de su marido, José, que tras idas y venidas al Hospital de Poniente por dolores de estómago y agravamiento de los dolores desde junio a septiembre, al paciente le dijeron que tenía necrosis en el páncreas a consecuencia de la pancreatitis grave que padecía. Todo por no haberlo ingresado cuando debían. «En el Poniente me decían que le daban el alta porque se iría curando solo», aseguraba la paciente.

«Los médicos me dijeron que le ha salido la necrosis porque tendría que haber estado ingresado y no fue así», relataba compungida Nazaret, que no sabía cómo ayudar a su marido. Sólo veía cómo empeoraba día tras día. En casa, José Manuel Fernández padecía dolores que solo le aliviaban los analgésicos y otras pastillas que le recetaron. «Pero, cuando llegó el turno de vernos el cirujano, me dijo: '¿Qué narices hacéis aquí? ¿Por qué lo mandan a mi consulta? A su marido le han hecho un TAC para que esté ingresado, porque tiene necrosis, le apareció porque tendría que haber estado ingresado'».