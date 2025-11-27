Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento de la jornada en el Hospital Universitario de Poniente. IDEAL

Un día para recordar la importancia de proteger a los hijos de víctimas machistas

El Ejido ·

El Hospital Poniente celebra un acto en el que se insta a proteger a hijos de mujeres que sufren la Violencia de Género

J. Cortés

El Ejido

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:16

El Hospital Universitario Poniente se sumó un año más a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 ... de noviembre), con un acto institucional, en el que en esta edición se hizo hincapié en la importancia de combatir la denominada 'violencia vicaria', que afecta a los hijos en hijas de mujeres víctimas de la violencia machista.

