El deterioro de la playa de Balerma, en el foco político

La playa de Balerma ha vuelto a ser durante estas semanas, antes incluso de la llegada de Nelson y de la Semana Santa, objeto de interés por parte de las diferentes formaciones políticas con representación en la provincia de Almería.

Desde el Partido Popular se hicieron eco de la llamada de alarma de su compañero de formación, el alcalde de la localidad, Francisco Góngora, a principios de marzo. Junto a él, se reunieron el día 11 con los integrantes de la Mesa de Trabajo por la Estabilización de la Playa de Balerma; un encuentro en el que sus integrantes les trasladaron a las diputadas populares en el Congreso y el Parlamento andaluz Ana Martínez Labella y Julia Ibáñez, respectivamente, sus reivindicaciones, que han quedado registradas en una iniciativa parlamentaria para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez «una solución definitiva para la playa y que, mientras llega, se adopten medidas transitorias que ayuden a estabilizarla».

Y es que, como señalaron los vecinos del núcleo ejidense, antes incluso de la llegada de Nelson, «los últimos temporales, y en apenas un mes y medio», han hecho desaparecer la aportación de 23.500 metros cúbicos de arena con la que se había regenerado.

Fue el pasado miércoles cuando la parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería Julia Ibáñez defendió en la Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul una proposición no de Ley, que fue aprobada por unanimidad, en la que se pide al Gobierno de España que agilice los plazos, a la mayor brevedad, para actuar ante el deterioro progresivo de la playa de Balerma; y que lleve a cabo la urgente y necesaria solución estructural y definitiva de estabilización de la costa en este núcleo, que no requiera mantenimiento y movimientos de arena.

Mientras esto ocurre, el Parlamento ha mostrado la urgente necesidad de que el Gobierno de Sánchez adopte medidas transitorias para ayudar a estabilizar la playa, tales como retener la arena con sacos geotextiles de contención.

Sacos geotextiles

Los sacos geotextiles, ha expuesto Ibáñez, son sistemas de confinamiento de arenas de forma tubular, de polipropileno tejido y con alta resistencia, para aplicaciones marítimas y subacuáticas; si bien, se trataría de una solución temporal «en tanto no se ejecuten las obras finales, que en cualquier momento se pueden desmotar y queda solo la arena que los rellena». Una solución que, afirma Ibáñez, «ha sido consultada por los ingenieros del Ayuntamiento de El Ejido y trasladada a los ingenieros de Costas, que no requiere de trámite ambiental y que no es costosa, de la que ya existen precedentes en la playa de A Carabuxeira en Pontevedra, y en la playa Malgrat de Mar en Barcelona».

La aprobación de esta iniciativa se suma a la recogida de firmas, concentraciones, manifestaciones de la Junta Local de Balerma y de la Mesa de Trabajo por la Estabilización de la Playa, así como a las continuas reuniones que el alcalde ejidense ha mantenido a nivel institucional con la Subdelegación del Gobierno y con técnicos, al apoyo de instituciones como la Diputación Provincial, y a las diferentes mociones que se han llevado tanto al Ayuntamiento (la última aprobada hace pocos meses con el apoyo de todos los grupos políticos) como al Congreso y el Senado.

El diputado autonómico por el PSOE de Almería Mateo Hernández Tristán puso, por su parte, durante la sesión, en valor el «esfuerzo» que realiza el Gobierno de España para dar una solución definitiva a la playa de Balerma, tal y como «merecen» sus vecinos y como vienen reclamando.

Ha recordado, además, que anteriormente, «ningún gobierno del PP hizo nada por regenerar este enclave de la costa ejidense, y que es ahora, desde la oposición, cuando lo reivindican al Ejecutivo de Pedro Sánchez».

Para Hernández, el Gobierno de España ha trabajado en Balerma mientras elabora una solución estructural a los 7 kilómetros de playa que hay que regenerar para devolver a su estado original los 35 metros de ancho. Entre ellas, la aportación de casi 100.000 metros cúbicos de arena depositados desde 2018 y que han supuesto la inversión de un millón de euros.

A estos se sumarán en breve, asegura, otros 22.000 metros cúbicos de arena más con el fin de dejar la playa «en el mejor estado posible para que pueda ser disfrutada este verano».