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Detenido por violencia machista tras intentar atropellar a una mujer en El Ejido

Varios trabajadores de una empresa cercana auxiliaron a la víctima tras intervenir para impedir que continuara la agresión, señala la Policía Local ejidense

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Imagen de la detención realizada por agentes de la Policía Local de El Ejido.
Agencia Europa Press

Agencia Europa Press

Almería

La Policía Local de El Ejido ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género tras intentar atropellar a ... una mujer a la que varios trabajadores de una empresa cercana auxiliaron tras intervenir para impedir que continuara la agresión.

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