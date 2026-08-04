Detenido por violencia machista tras intentar atropellar a una mujer en El Ejido

La Policía Local de El Ejido ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género tras intentar atropellar a ... una mujer a la que varios trabajadores de una empresa cercana auxiliaron tras intervenir para impedir que continuara la agresión.

Según ha informado el cuerpo municipal a través de su perfil en Facebook, los hechos ocurrieron durante la mañana de este lunes, después de que la Policía Local recibiera un aviso a través del Centro de Coordinación Operativa y Videovigilancia (Cecov).

A su llegada, los agentes de la Unidad de Prevención 092/112 encontraron a la víctima a salvo y acompañada por los trabajadores, que permanecieron junto a ella hasta la llegada de la patrulla. Los agentes prestaron una primera asistencia a la víctima, quien manifestó haber sufrido episodios de violencia anteriores.

Posteriormente, una patrulla del Grupo Operativo de Apoyo (GOAP) localizó al presunto agresor dentro de su vehículo cuando se disponía a ocultarse en su domicilio, lo detuvo e instruyó las correspondientes diligencias.

La Policía Local de El Ejido ha agradecido la colaboración ciudadana y ha recordado que la implicación de quienes alertan y auxilian a las víctimas «puede resultar decisiva para evitar consecuencias más graves».

El cuerpo municipal cuenta desde 2015 con una Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género denominada Uvigem. El teléfono 016 ofrece información, asesoramiento y atención especializada a las víctimas de violencia de género, además de los teléfonos de emergencia 092 y 112 cuando exista un riesgo inmediato.