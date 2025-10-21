Detenido un ladrón de piezas de vehículos de alta gama tras robar cámaras de seguridad en El Ejido Al arrestado se le atribuye la autoría de varios robos en el interior de vehículos de alta gama en un parking privado de Almerimar en 2022

La Guardia Civil ha detenido al presunto ladrón de varias piezas de vehículos en un garaje comunitario de Almerimar en 2022 tras el robo de varias cámaras de seguridad instaladas en el núcleo de San Agustín, en El Ejido, valoradas en 22.000 euros, las cuales desaparecieron a finales del pasado mes de septiembre.

Según ha indicado la Benemérita, la investigación comenzó tras una denuncia en la que se informaba que las cámaras habían desaparecido después de que una persona, mediante escalo y forzamiento, hiciera la retirada de los aparatos.

A través de medios tecnológicos cerraron el círculo e identificaron al presunto ladrón, quien se había entregado y autoinculpado tras verse «cercado» por los agentes. Ahora, al arrestado se le atribuye la autoría de varios robos en el interior de vehículos de alta gama en un parking privado de Almerimar en 2022.

El 'modus operandi' del autor, tras romper una de la ventanillas traseras, se centraba en el robo de ciertas piezas de los vehículos, como el volante o cuadros de mandos, aprovechando también el momento, para sustraer objetos personales.

En cada caso, el autor intentaba eludir la acción policial haciendo uso de guantes y una gorra para ocultar su rostro ante la posible existencia de cámaras de seguridad. Al arrestado se le achaca la comisión de, al menos, uno de estos robos. Las diligencias junto con el detenido fueron puestos a disposición judicial.