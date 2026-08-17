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El Ejido

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Detenido en El Ejido por vandalizar coches mientras se grababa en vídeo

El presunto autor se subía a los vehículos, que se encontraban aparcados en el parking de la Banda Sinfónica de El Ejido, saltando sobre ellos para destrozar las lunas y la carrocería

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Un vehículo de la Policía Nacional en el lugar de los hechos

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David Roth

Almería

La difusión en redes sociales de las imágenes de un hombre destrozando varios vehículos mientras era grabado por sus acompañantes ha generado una profunda indignación ... en El Ejido. Los hechos se han saldado con la detención por parte de la Policía Nacional de un hombre de 33 años de edad, de origen senegalés y con antecedentes por estancia irregular, como presunto autor de un delito de daños, después de ser localizado instantes después de causar numerosos desperfectos en varios vehículos estacionados en la vía pública.

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