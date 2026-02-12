Detenido en El Ejido tras atropellar a un niño de dos años y estrellarse contra un local en su huida

La Policía Local de El Ejido ha detenido a un conductor que se ha estrellado con su vehículo contra un establecimiento en Las Norias de ... Daza después de que supuestamente huyera al haber atropellado a un menor de dos años que ha resultado herido de carácter leve.

Fuentes del servicio de emergencias y de la Jefatura han confirmado a Europa Press el arresto del varón ante los hechos que se ha sucedido sobre las 16.45 horas en la calle Sudán, en el barrio de San Juan, próximo a la carretera a La Mojonera.

Fueron varias las personas que avisaron del atropello al niño de dos años que iba acompañado de su madre, por lo que desde el 112 Andalucía se dio aviso a Guardia Civil, Policía Local y efectivos sanitarios, quienes se han desplazado a la zona y han comprobado que el menor ha salido casi ileso.

Por su parte, el conductor ha dado negativo a las pruebas de alcohol a las que ha sido sometido por parte de los agentes después de su detención, una vez que se había chocado con un negocio que, en ese momento, estaba cerrado al público, por lo que no ha habido más damnificados.

Los agentes han comprobado que la documentación del vehículo y del conductor estaba en regla, sentido en el que han instruido el correspondiente atestado.