Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Detenido en El Ejido tras atropellar a un niño de dos años y estrellarse contra un local en su huida

El conductor ha dado negativo a las pruebas de alcohol a las que ha sido sometido por parte de los agentes

E. P.

Almería

Jueves, 12 de febrero 2026, 19:36

Comenta

La Policía Local de El Ejido ha detenido a un conductor que se ha estrellado con su vehículo contra un establecimiento en Las Norias de ... Daza después de que supuestamente huyera al haber atropellado a un menor de dos años que ha resultado herido de carácter leve.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los socavones de la A-4 revientan los neumáticos de 25 coches en una sola noche
  2. 2 Aviso a los universitarios andaluces: desde ahora será obligatorio tener un B2 en idiomas para obtener el título
  3. 3 Denuncia los tocamientos que sufrió su hija de 13 años en un descampado de Torrenueva
  4. 4 Un accidente múltiple entre tres coches colapsa la Circunvalación de Granada
  5. 5 El Gobierno propone cambiar estos 13 kilómetros de la N-432 en la provincia de Granada
  6. 6 El peor episodio de lluvia engelante en 35 años y el deshielo causan daños en Sierra Nevada
  7. 7 Las 24 horas más extrañas del tiempo en Granada: nieve en cotas bajas y llega el sol
  8. 8 Las personas que trabajan en Andalucía de lunes a viernes tendrán un día de descanso más por el 28 de febrero
  9. 9 Detienen por sexta vez al ladrón de coches que actúa en Chana, Albayda y Norte
  10. 10

    La Junta sabrá en un año por dónde puede crecer el metro de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detenido en El Ejido tras atropellar a un niño de dos años y estrellarse contra un local en su huida

Detenido en El Ejido tras atropellar a un niño de dos años y estrellarse contra un local en su huida