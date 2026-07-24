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El Ejido

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Detenido en El Ejido un hombre que debía estar en prisión tras quedar atrapado en un coche

La Policía Local, después de auxiliarlo, comprobó que tenía vigente una orden de un juzgado de Madrid, elevándose a cuatro las intervenciones de este tipo en los últimos días

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Imagen de archivo de un agente local.
Agencia Europa Press

Agencia Europa Press

Almería

La Policía Local de El Ejido ha detenido a un hombre después de auxiliarlo para salir de un vehículo en el que había quedado atrapado ... y comprobar que tenía en vigor una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictada por un juzgado de Madrid por un delito de robo con violencia e intimidación.

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Detenido en El Ejido un hombre que debía estar en prisión tras quedar atrapado en un coche

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