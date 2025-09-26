Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Policía Local El Ejido

Detenido en El Ejido acusado de traficar con hachís y éxtasis tras arrojar la droga e intentar huir

Los agentes atribuyen al arrestado un presunto delito contra la salud pública por los hechos

E. P.

El Ejido

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:11

La Policía Local de El Ejido ha detenido a un hombre de 47 años de edad que fue sorprendido tras intentar deshacerse de una bolsa que contenía diversas cantidades de hachís y pastillas de éxtasis en Las Norias de Daza y escapar de la presencia policial disimuladamente.

Los agentes atribuyen al arrestado un presunto delito contra la salud pública por los hechos que tuvieron lugar durante este miércoles en Las Norias de Daza, donde la Policía Local realizaba labores de prevención y seguridad ciudadana.

Según han informado, el individuo, al percatarse de la presencia policial, arrojó una bolsa de plástico al suelo mientras trataba de huir del lugar, si bien fue identificado y cacheado por los agentes.

Además de varias dosis de hachís y decenas de pastillas de éxtasis, los agentes hallaron al varón en posesión de moneda fraccionada como presunto resultado de las operaciones de compraventa al menudeo. Así, fue trasladado a dependencias policiales para las oportunas diligencias, que han quedado a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de El Ejido.

