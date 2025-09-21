Destacan los millones de euros que el Gobierno ha ingresado a los agricultores por la DANA

Pérez Galindo, del PSOE de El Ejido, resalta la respuesta del Gobierno para proteger a las familias del campo ejidense

J. C. El Ejido Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:14

El secretario general del PSOE de El Ejido, Manuel Pérez Galindo, puso en valor el compromiso del Gobierno de España con el campo ejidense tras confirmarse el pago de 10.774.139 euros en ayudas directas a 467 agricultores del municipio afectados por la DANA que descargó una fuerte tormenta de granizo hace un año.

Pérez Galindo subrayó que estas ayudas, que alcanzan hasta los 25.000 euros por agricultor, son una muestra clara de que «el Ejecutivo de Pedro Sánchez y María Jesús Montero está al lado de quienes más lo necesitan, respondiendo con rapidez y eficacia ante una situación que supuso pérdidas muy importantes para las familias del campo ejidense».

El dirigente socialista recordó que estos pagos se hicieron de oficio por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a partir de los peritajes de Agroseguro y de los datos de la Agencia Tributaria. «El Gobierno no ha dejado a nadie atrás. Ha actuado con agilidad para garantizar que las explotaciones dañadas reciban la compensación justa y necesaria», explicó el secretario general ejidense.

Además, Pérez Galindo subrayó que la agricultura es «el motor económico y social de El Ejido» y que, por eso, «es especialmente significativo que el Gobierno de Pedro Sánchez haya dado una respuesta firme, asegurando que el dinero llegue directamente a las cuentas de los agricultores».

Para el secretario general de los socialistas ejidenses, este respaldo económico supone «un alivio real para cientos de familias de nuestro municipio» y demuestra que «tenemos un Gobierno sensible, que escucha y que actúa, cuidando de nuestro campo».

Inauguración

Por otro lado, la sede del PSOE de El Ejido acogió este pasado martes la inauguración del Aula Socialista, un nuevo espacio de encuentro ciudadano que nace con la vocación de abrir las puertas del partido al diálogo, la cultura y la reflexión colectiva.

El acto inaugural estuvo acompañado de la primera conferencia del ciclo, titulada 'La historia del socialismo', impartida por el sindicalista histórico Manuel Zaguirre, en la que se repasaron las raíces y la evolución del movimiento socialista en España.

Durante su intervención, Zaguirre subrayó que «a lo largo de siglo y medio, pese a haber estado proscrito y perseguido durante gran parte de su trayectoria, el PSOE ha sido la fuerza motriz más importante en España por sus aportaciones decisivas para la modernización, el progreso social y el desarrollo de legislaciones laborales y educativas».

El coordinador del Aula Socialista y secretario de Formación del PSOE de El Ejido, Antonio Guerrero, destacó la importancia de este proyecto en clave local y provincial. «Hemos inaugurado un aula que ha nacido a nivel municipal, pero que ha pretendido convertirse en un referente provincial, e incluso exportarse más allá, para concienciar a la ciudadanía sobre los valores fundamentales y la historia del socialismo».