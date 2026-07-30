Desembarco pirata y noche de estrellas, entre las actividades del mes de agosto en El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido ya prepara las actividades del próximo mes de agosto, que van desde el ámbito cultural al deportivo, pasado por temas ... relativos de naturaleza. Una de las citas imprescindibles para el inicio de agosto será el Desembarco Pirata de Almerimar, el próximo día 2. Un gran espectáculo temático que cada año transforma el litoral en un escenario de aventuras, bucaneros, historia, animación y participación ciudadana.

Desde el IMD se preparó una programación deportiva y de ocio saludable que se desarrollará hasta el 21 de agosto con actividades dirigidas a todas las edades y repartidas por los distintos núcleos. El calendario deportivo contará en agosto con la Travesía a Nado de Balerma, prevista para el domingo 2 de agosto; el Torneo de Petanca de Almerimar el jueves 6 de agosto; y el Torneo de Vóley Playa los días 8 y 9 de agosto en el cajón de arena de Almerimar en categorías escolares y adultos. Por otra parte, la Carrera Murgiverde de Almerimar se celebrará el sábado 29 de agosto a las 19.30 horas.

Otras de las actividades más destacadas del nuevo mes se encuentra 'El Ejido desde el mar', un programa de itinerarios didácticos en barco que se celebrará todos los martes, hasta el 1 de septiembre, con salida desde el Puerto Deportivo de Almerimar. Estas excursiones permitirán conocer desde el mar el litoral ejidense y sensibilizar sobre la importancia ecológica de las praderas de posidonia oceánica.

La naturaleza será también protagonista con 'Aprendiendo a mirar la naturaleza de El Ejido', un amplio programa que incluye en julio y agosto visitas guiadas al Faro del Sabinal, itinerarios interpretativos de 6 kilómetros por Punta Entinas-Sabinar en diferentes horarios (mañana, tarde y nocturnos) y talleres infantiles en Almerimar y Balerma para acercar la riqueza ambiental del municipio a los más pequeños.

La programación incorpora nuevamente 'Noche de estrellas', el 8 de agosto, una experiencia de observación astronómica en el Castillo de Guardias Viejas, donde los asistentes podrán contemplar el cielo de verano mediante telescopios profesionales y con explicaciones de especialistas.

Más actividades

Entre las citas más esperadas destacan la Concentración de Coches Antiguos, que recorrerá el entorno del Puerto Deportivo de Almerimar el 15 de agosto, y la tradicional Romería-Convivencia en honor a la Virgen del Rocío, que el 22 de agosto volverá a unir Guardias Viejas y Almerimar en un emotivo encuentro que reúne a numerosos peregrinos y visitantes.

Además, el Castillo de Guardias Viejas será escenario de dos exposiciones temporales. Hasta el 13 de agosto podrá visitarse 'Lapis Specularis. El cristal de Almería', una muestra dedicada a este valioso mineral y a su relevancia histórica en la provincia. Permanecerá abierta de martes a domingo, en horario de 10.00 horas a 21:00 horas.