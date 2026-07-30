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Desembarco pirata y noche de estrellas, entre las actividades del mes de agosto en El Ejido

La programación incluye la romería a la Virgen del Rocío, una exposición y deporte

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Una actividad en Punta Entinas-Sabinar.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido ya prepara las actividades del próximo mes de agosto, que van desde el ámbito cultural al deportivo, pasado por temas ... relativos de naturaleza. Una de las citas imprescindibles para el inicio de agosto será el Desembarco Pirata de Almerimar, el próximo día 2. Un gran espectáculo temático que cada año transforma el litoral en un escenario de aventuras, bucaneros, historia, animación y participación ciudadana.

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