Un desayuno de convivencia por el Día de la Salud Mental en El Ejido Bajo el lema 'Compartimos vulnerabilidad, defendemos nuestra salud mental', este año el programa de actividades se está desarrollando desde el 2 de octubre y se prolongará hasta el 31 de octubre

Alrededor de un centenar de personas han participado esta mañana en el desayuno de convivencia que ha organizado la concejalía de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, en el marco de la programación con la que conmemorar el Día de la Salud Mental, que se celebrará este viernes 10 de octubre.

Una actividad de la que han formado parte los usuarios de los talleres municipales de Jardinería y Cerámica, miembros de las asociaciones FAISEM y El Timón y familiares, a los que ha acompañado la concejala del área, María del Mar Martínez, quien ha subrayado la importancia de «generar estos espacios de encuentro y convivencia que nos permiten estrechar lazos, compartir ideas, impresiones y reflexiones que contribuyan a seguir mejorando en la atención a este colectivo y los servicios que prestamos para garantizarles una mejor calidad de vida».

Bajo el lema 'Compartimos vulnerabilidad, defendemos nuestra salud mental', este año el programa de actividades se está desarrollando desde el pasado 2 de octubre y se prolongará hasta el 31 de octubre con actividades de formación, lúdicas, de sensibilización y convivencia.

Entre ellas, mañana tendrá lugar en la Plaza Mayor la celebración del Día Mundial de la Salud Mental con la lectura de un manifiesto a las 10.30 horas. De manera previa, desde las 9.30 horas este mismo espacio acogerá una exposición y a las 11 horas se emitirá un programa en directo sobre salud mental en Radio Ejido.