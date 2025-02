«Es un desafío y una responsabilidad porque sentaré las bases de los futuros residentes»

Nerea Escámez Almería Miércoles, 26 de febrero 2025, 23:27 Comenta Compartir

Su nombre es Pilar Grima y, natural de Úbeda (Jaén), es la primera especialista interna residente en Pediatría en el Hospital de Poniente. En una conversación con IDEAL desgrana sus sensaciones al ser la única profesional este curos en una especialidad que se considera de difícil cobertura y donde iniciará su periplo de cuatro años.

–¿Cómo afrontas ser la primera residente en Pediatría en el Poniente?

–Ser la primera y también la única residente de un servicio –ya que hay uno por año– supone un desafío solo por el hecho de tener que abrir camino aunque pueda sonar difícil o un acto de valentía, como en alguna ocasión me han dicho, ya que no tener residentes mayores que tener como referente o compañeros con los que sentirte una 'igual' en tu servicio. Para mí está siendo una experiencia llena de emoción por poder construir algo desde cero y,también, por qué no decirlo, me hace sentir orgullosa de ser la primera. Además, me he sentido muy integrada tanto con los adjuntos como con el resto del personal de Pediatría y me han hecho sentir en todo momento una más del servicio. Es una responsabilidad ya que lo que vaya haciendo servirá para poder sentar las bases de cómo será también la formación de mis futuros residentes.

–¿Qué recomienda a la hora de elegir la especialidad?

–Para elegir especialidad le diría a los futuros residentes que piensen en qué especialidad concuerda más con ellos, con su personalidad y con su forma de ver la medicina. Les diría que pregunten en varios servicios, que intenten rotar y ver los hospitales porque eso ayuda mucho para saber cómo se trabaja y ver qué tal es el ambiente en el servicio.

–¿Por qué se decantó por la Pediatría?

–Yo comencé Medicina con la idea de dedicarme en un futuro a alguna especialidad de laboratorio y poder investigar. Sin embargo, durante la carrera descubrí el trato con el paciente y tuve claro que quería alguna especialidad asistencial. Siempre Pediatría rondaba por mi cabeza porque me han gustado los niños y considero que cuadraba con mi forma de ser. Mientras preparaba el MIR había otras especialidades que me gustaban y con las que llegué a dudar, pero ir a ver los servicios, hablar con los adjuntos y otros residentes me hizo darme cuenta que mi especialidad era la Pediatría. El trato, tanto con los niños como con los padres, el tipo de patología y el enfoque de esta según su edad...

–¿Recuerda el primer día en el Hospital de Poniente?

–Recuerdo la primera vez que vine al hospital para informarme sobre hacer aquí la residencia y ver el servicio. Una de mis adjuntas me enseñó las instalaciones, me presentó a alguno de los adjuntos y estuvimos hablando de los pros y contras de hacer la residencia aquí y el hecho de ser la primera... No sé explicar el por qué pero sentí que era mi sitio, salí con muy buenas sensaciones.

–Cuénteme cómo es un día en tu residencia.

–El día comienza yendo al pase, donde los salientes de guardia cuentan qué tal han ido evolucionando los niños ingresados y se consensúa el plan a seguir con cada uno de ellos. Además, otros días hay sesiones clínicas, donde se cuentan casos interesantes o se actualiza sobre algunos temas o protocolos. Posteriormente voy al sitio donde esté rotando cada mes, urgencias, planta, maternidad, consultas de especialidad...

–¿Hay algo que le haya sorprendido?

–En especial te diría que la cantidad de pacientes que hay en el hospital, así como la patología de tipo infecciones tropicales que son poco frecuentes y en Poniente pueden ser habituales por las características de la población, además del hecho de que aunque el hospital sea considerado comarcal, en la práctica no funciona como un comarcal al uso.

El hospital incorpora para el curso 2024-2025 la formación de especialistas en Pediatría

El Hospital Universitario Poniente ha sumado en el curso 2024-2025 su primera especialista interna residente en Pediatría y presentó ayer a la integrante en un acto en el que han participado el director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta, el director médico, Salvador Maroto, la directora de enfermería, Consuelo Artero, el jefe de servicio de Pediatría, Ali Mohmed Amed, la pediatra y tutora de residentes de la especialidad, María Ángeles López, la residente Pilar Grima y la responsable de Formación y Docencia, María José Gimeno.

Pedro Acosta subrayó la «progresiva ampliación de la capacidad docente de nuestro hospital, que se completa este curso con la llegada de Pediatría y por la que hemos hecho una importante apuesta de mejora en los últimos años, con la ampliación y mejora de unidades como la de Neonatología o la Atención Infantil Urgente». Acosta le emplazó a «aprovechar al máximo las oportunidades de aprendizaje que le ofrece este servicio, vital en una comarca en pleno crecimiento demográfico como la del Poniente almeriense».

El Hospital Universitario Poniente cuenta con el respaldo del Ministerio de Sanidad para formar a residentes de 17 especialidades. En el curso que comenzó en el mes de mayo, se ofertaron plazas formativas en el centro en las áreas de: Análisis Clínicos, Anestesiología y Reanimación, Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matrona), Enfermería de Salud Mental, Farmacia Hospitalaria, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina del Trabajo, Obstetricia y Ginecología, Psicología Clínica, Pediatría, Psiquiatría y Radiodiagnóstico.

A esta oferta se suman las especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria y Enfermería Familiar y Comunitaria, en cuya formación participa el centro junto al Distrito Sanitario Poniente, de Atención Primaria.