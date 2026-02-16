Denuncian el retraso acumulado en educación desde que gobierna Moreno Bonilla

El PSOE de El Ejido criticó que la visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para inaugurar el CEIP Bahía ... de Almerimar llegue tras más de siete años de retraso acumulado en el sistema educativo del municipio. Según señaló la edil del Grupo Municipal Socialista Mari Carmen Álamo, el centro que hoy abre sus puertas debería haber estado funcionando hace años, ya que, cuando el PP entró a gobernar la Junta de Andalucía, encontró el proyecto completamente redactado.

Álamo ha subrayado que El Ejido es una ciudad en constante crecimiento y con una población muy joven, lo que obliga a invertir cada año tanto en infraestructuras como en personal docente. Sin embargo, ha denunciado que con el Partido Popular «las obras y proyectos se eternizan y, en muchas ocasiones, se recurre a aulas prefabricadas como solución provisional que termina prolongándose en el tiempo».

Entre las actuaciones pendientes, los socialistas señalan la ampliación del CEIP Andalucía, en Santa María del Águila, necesaria para eliminar aulas prefabricadas; la reforma integral del CEIP Jesús de Perceval, en Venta Carmona; la construcción del nuevo colegio de Ejido Sur; la adecuación de las aulas de Infantil y el comedor del CEIP José Salazar; y la implantación del Bachillerato en el IES Luz del Mar.

La concejala ha recordado que El Ejido cuenta con una población extranjera que ronda el 35% y sigue creciendo, y que actualmente una parte muy significativa de los nacimientos corresponde a madres extranjeras. «Nuestros centros educativos deben estar preparados para garantizar la igualdad de oportunidades de todo el alumnado», afirmó.

En este sentido, advirtió de que centros con elevada diversidad, como el José Salazar o el Jesús de Perceval, no reciben el apoyo suficiente por parte de la Consejería de Educación.

«Estamos hablando de instalaciones que necesitan reformas de mucho calado y de ratios disparadas, hasta el punto de que algunas aulas superan los treinta alumnos», explicó la edil, quien califica la situación de «insostenible».

Álamo lamentó que el presidente andaluz no aproveche su visita a El Ejido para conocer la realidad educativa del municipio, escuchar a las AMPAS y al profesorado y atender las necesidades existentes. Entre ellas, citó el incremento del profesorado de apoyo y de educación especial, «para que ningún estudiante se quede atrás y el municipio pueda convertirse en un modelo de convivencia e igualdad de oportunidades para toda su población».