La formación socialista criticó el estado de este centro ejidense. IDEAL

Denuncian el retraso acumulado en educación desde que gobierna Moreno Bonilla

Los socialistas reclaman inversiones urgentes en infraestructuras y personal docente para atender las necesidades del municipio

J. C.

El Ejido

Lunes, 16 de febrero 2026, 20:10

El PSOE de El Ejido criticó que la visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para inaugurar el CEIP Bahía ... de Almerimar llegue tras más de siete años de retraso acumulado en el sistema educativo del municipio. Según señaló la edil del Grupo Municipal Socialista Mari Carmen Álamo, el centro que hoy abre sus puertas debería haber estado funcionando hace años, ya que, cuando el PP entró a gobernar la Junta de Andalucía, encontró el proyecto completamente redactado.

