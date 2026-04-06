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La edil socialista, Mari Carmen Álamo, frente al IES Santa María del Águila. IDEAL

Denuncian que por la «pésima» gestión de Moreno Bonilla habrá que instalar más barracones en un centro ejidense

Mari Carmen Álamo, edil socialista, critica que el PP haya dejado caducar el proyecto de ampliación del centro, por lo que ahora será necesario redactar uno nuevo

J. C.

El Ejido

Lunes, 6 de abril 2026, 20:45

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El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido ha denunciado que la «pésima gestión» del Gobierno de Moreno Bonilla en materia educativa ha ... llevado al IES Santa María del Águila a «una situación límite», tras conocerse que este centro tendrá que iniciar el próximo curso escolar con más aulas prefabricadas, según las previsiones trasladadas por el propio Ayuntamiento.

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