Denuncian que por la «pésima» gestión de Moreno Bonilla habrá que instalar más barracones en un centro ejidense

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido ha denunciado que la «pésima gestión» del Gobierno de Moreno Bonilla en materia educativa ha ... llevado al IES Santa María del Águila a «una situación límite», tras conocerse que este centro tendrá que iniciar el próximo curso escolar con más aulas prefabricadas, según las previsiones trasladadas por el propio Ayuntamiento.

La concejala socialista Mari Carmen Álamo ha recordado que desde hace años está asumida la necesidad de ampliar el instituto para que pueda pasar de cuatro a cinco líneas en la ESO, una actuación para la que ya existía un proyecto redactado con una inversión estimada de 1,5 millones de euros. Sin embargo, pese a contar con ese proyecto desde hace varios ejercicios, el Gobierno de Moreno Bonilla nunca llegó a autorizar la inversión.

Como consecuencia del tiempo transcurrido, según trasladó el concejal de Educación en el último Consejo Municipal de AMPAS, el proyecto ha quedado obsoleto, por lo que será necesario redactar uno nuevo.

Mari Carmen Álamo ha calificado esta situación de «incalificable» y ha asegurado que es «una evidencia más de la incapacidad del Gobierno de Moreno Bonilla para sacar adelante las actuaciones educativas que necesita El Ejido».

La edil socialista ha señalado que esta muestra de «desinterés» del PP por el IES Santa María del Águila tendrá como consecuencia que, al inicio del próximo curso, haya que instalar nuevas aulas prefabricadas, que vendrán a engrosar la cifra de barracones «absolutamente indecente» que soporta el municipio.

En este sentido, ha recordado que El Ejido es uno de los municipios de Andalucía con mayor número de barracones en centros educativos, lo que revela que «el crecimiento de la población escolar se está resolviendo a base de soluciones improvisadas en lugar de con planificación e inversiones».

Álamo ha recordado también que esta situación no es un caso aislado, ya que otros centros del municipio siguen pendientes de ampliación, como el IES Luz del Mar o el IES Pablo Picasso, lo que demuestra el «desinterés» de la Junta de Moreno Bonilla por resolver necesidades educativas estructurales en El Ejido.