Denuncian el bloqueo del PP al uso de Centro de Usos Múltiples de Matagorda

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido denunció hace unos días el trato discriminatorio que viene recibiendo la Junta Local de Matagorda - ... Guardias Viejas por parte del equipo de Gobierno del Partido Popular, al verse rechazadas de manera recurrente las solicitudes que tramita para utilizar el Centro de Usos Múltiples del núcleo.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Miguel Alarcón, explicó que la Junta Local de Matagorda - Guardias Viejas solicitó el centro para celebrar el Día del Gitano Andaluz, este domingo 23 de noviembre, con una paella y otras actividades de convivencia.

La solicitud fue denegada, alegando que el centro «no es un espacio para comer». Para facilitar la autorización, la Junta Local propuso sustituir la paella por bocadillos, pero el equipo de Gobierno volvió a rechazar la petición con la misma justificación, por lo que el reparto de bocadillos finalmente se celebrará en la calle.

Paella

Mientras tanto, el Ayuntamiento optó por organizar una paella propia para conmemorar el Día del Gitano Andaluz. Esta actividad, que inicialmente consistía en un viaje programado para el domingo, fue sustituida por una paella que se celebrará el sábado, un día antes que el acto previsto por la Junta Local. También en este caso, la comida se realizará en la calle, en lugar de autorizarse su celebración en el Centro de Usos Múltiples.

Para Alarcón, esta situación evidencia que el Centro de Usos Múltiples de Matagorda «se gestiona como si fuera un espacio del IMD y no de los vecinos del pueblo». Además, el portavoz añadió que «estoy convencido de que no autorizan estas actividades porque la Junta Local no la gobierna el PP», afirmó. «Y no quiero pensar que, tratándose del Día del Gitano Andaluz, consideren que es mejor hacerlo todo en la calle para no 'ensuciar' el centro».

Asimismo, el portavoz socialista reclamó al alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, que rectifique, ya que «Matagorda y Guardias Viejas son parte de El Ejido, al igual que el resto de núcleos en los que sí se está autorizando la celebración de comidas en los centros de usos múltiples». Para concluir, el portavoz socialista comentó que «lo mínimo que pedimos al señor Francisco Góngora es igualdad de trato».