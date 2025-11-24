Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Fachada del Centro de Usos Múltiples de Matagorda, uno de los lugares de la pedanía ejidense. IDEAL

Denuncian el bloqueo del PP al uso de Centro de Usos Múltiples de Matagorda

El Ejido ·

El PSOE ejidense reclama que se permita el uso de las instalaciones de Matagorda para organizar comidas

J. C.

El Ejido

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:01

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido denunció hace unos días el trato discriminatorio que viene recibiendo la Junta Local de Matagorda - ... Guardias Viejas por parte del equipo de Gobierno del Partido Popular, al verse rechazadas de manera recurrente las solicitudes que tramita para utilizar el Centro de Usos Múltiples del núcleo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

