La portavoz de la formación ultraconservadora visita la zona. IDEAL

Denuncian un asentamiento de chabolas en una parcela municipal de Matagorda

El Ejido ·

La portavoz de VOX El Ejido, Beatriz Sánchez, ha exigido al PP actuar urgentemente debido a las condiciones de insalubridad y el riesgo de incendio que provocan en lo que era el antiguo campo de fútbol

J. C.

El Ejido

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:13

Comenta

Donde antiguamente se ubicaba el campo de fútbol municipal de Matagorda, ahora se encuentra un asentamiento de chabolas. Así lo ha comprobado la propia portavoz ... de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, quien ha exigido al Partido Popular actuar urgentemente ante las condiciones de insalubridad y el riesgo de incendio que provocan.

