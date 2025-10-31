Denuncian un asentamiento de chabolas en una parcela municipal de Matagorda

Donde antiguamente se ubicaba el campo de fútbol municipal de Matagorda, ahora se encuentra un asentamiento de chabolas. Así lo ha comprobado la propia portavoz ... de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, quien ha exigido al Partido Popular actuar urgentemente ante las condiciones de insalubridad y el riesgo de incendio que provocan.

En su visita al núcleo, Sánchez ha denunciado el «abandono total» que sufren los vecinos, los cuales lamentan cómo uno de los lugares más concurridos en el pasado se ha convertido en «un punto negro donde los escombros, la basura y la maleza se adueñan del lugar».

«El equipo de gobierno de Francisco Góngora debe erradicar este asentamiento ilegal inmediatamente», ha subrayado la portavoz de VOX, que también ha explicado que «este solar es de propiedad municipal y, por lo tanto, debe ser el Partido Popular el que lleve a cabo su limpieza y su adecuación».

Así, de la misma forma, Beatriz Sánchez ha pedido más recursos para un núcleo en el que los vecinos se ven obligados a lidiar con «un parque que no se mantiene, carreteras con socavones que no se reparan o un espacio municipal, como es este campo de fútbol, que acoge asentamientos de chabolas en lugar de dedicarle un uso de disfrute común».

«El Partido Popular, con el alcalde, Francisco Góngora, a la cabeza, debe erradicar inmediatamente estas chabolas y empezar a pensar un poco más en Matagorda, a la que tiene totalmente abandonada y donde permite que la ley se incumpla constantemente», ha criticado la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez.