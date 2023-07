«La delincuencia está cada vez menos en la calle y cada vez más en internet»

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El municipio de El Ejido tiene desde el pasado mes de enero nuevo comisario de la Policía Nacional. José Antonio Roca Lezama cuenta con tres décadas de experiencia dentro de este Cuerpo de Seguridad y ya conocía el municipio ejidense.

–¿Cómo han sido estos primeros meses de incorporación a la Comisaría de El Ejido?

–A nivel profesional ha sido un reto ilusionante, porque he entrado en otra escala, con otros trabajos distintos. Y a nivel profesional también ha sido muy enriquecedor en general la gente te acoge bien aquí en El Ejido. Es gente maravillosa, que te acoge y hace que te sientas perfectamente.

–¿Cómo definiría el municipio de El Ejido a nivel de seguridad y a nivel también de incidencia de la delincuencia?

–Realmente el municipio de El Ejido, estadísticamente hablando, es un municipio bastante seguro, pese a que la percepción individual de cada uno es diferente. Cuando no conoces este municipio, sobre todo de Madrid hacia arriba, y se nombra El Ejido, la gente tiene en la mente los incidentes que ocurrieron en el año 2.000. Yo estuve entonces aquí, como miembro de la UIP y tengo que decir que esa no es la realidad que hay en El Ejido. Los delitos que hay aquí, tanto la cantidad como calidad, son bastante reducidos. Es un municipio bastante seguro.

–¿Qué objetivos se marca o con qué objetivos llega?

–Los objetivos se marcan por parte de la Dirección General de la Policía para cada Comisaría, pero, a parte de esos objetivos generales, mi objetivo fundamental es que a la gente le guste venir aquí a vivir a El Ejido, porque la perciban como una ciudad magnífica y si la gente quiere venir aquí a vivir y quiera estar aquí es porque la seguridad es buena. Ese es mi principal objetivo.

–Tiene a su cargo a más de 160 agentes, ¿es una cifra suficiente para cubrir la demarcación?

–Es cierto que no estamos al 100% del catálogo, pero poco a poco se está incrementando el número de efectivos hasta llegar a esa cifra del 100% y creo que la cifra actual es una cifra adecuada para dar respuesta a la demarcación nuestra.

–¿En qué cifra deberíamos estar?

–Deberíamos estar entre 180 y 190 entre todas las categorías. Pero el problema también es que aquí se realizan servicios como la expedición de DNI y pasaporte. Antes teníamos mucho personal laboral, si ese personal de apoyo no está, tenemos que suplirlo con policía y eso obliga a retrotraerlos de la calle.

–La Comisaría de El Ejido cuenta con un porcentaje de esclarecimiento de delitos graves y menos graves en 2022 del 71,41%, lo que supone superar la media nacional con creces ¿Cuál es la clave ?

–Una vez que estás aquí y conoces al personal, lo ves claro. Ves la motivación y la implicación. Aquí el porcentaje de policías que se implican en la solución de los problemas y los ven como algo personal es muy elevado. Lo asumen como retos personales. Vivir en esta localidad les implica que eso hay que solucionarlo y eso hace que se solucionen muchos delitos.

–La tasa de criminalidad también disminuyó el año pasado con respecto a 2019, tomando como referencia el año previo al inicio de la pandemia, ¿cuál es el trabajo en materia preventiva que se lleva a cabo desde la Policía Nacional?

–Lo fundamental es realizar un análisis estadístico. Hoy en día, la Policía nos da herramientas como para determinar la franja horaria y localización, en la que se están produciendo los delitos. Una vez que tengo ese informe y veo dónde se están produciendo los delitos, reacciona el GAC, grupos de atención al ciudadano, lo que habitualmente la gente conoce como los Z. Además, en El Ejido tenemos la suerte de tener UPR, que van en grupos de cinco o seis agentes y en furgonetas. Aparte de esto nos han dado tres motos nuevas que las utilizamos, y dependiendo del tipo de delito y dependiendo de la franja horaria, vas modificando a qué horario entran, qué días de la semana se están produciendo, y lo vas adecuando para intentar darle solución a ese problema específico que tienes. Y hay que destacar también, por supuesto, la colaboración inestimable de Policía Local. Esa misma información se la remetimos a Policía Local, para que ellos también nos cubran determinadas zonas y horarios para intentar reducir esos delitos.

–Entiendo que hay con Policía Local entonces una interlocución diaria y constante.

–Sí. Ya existía anteriormente, pero cuando llegué se fomentó mucho más. Tenemos reuniones quincenales en las que se habla de temas generales, si bien luego, en casos específicos como las Fiestas de San Isidro, hacemos un plan conjunto: ellos nos dan los datos, nosotros les aportamos los nuestros y siempre trabajamos en conjunto.

–¿Qué objetivos se marcan en datos de criminalidad?

–El principal es mínimo intentar mantenerlos y, si es posible, disminuirlas.

–En este punto, me gustaría preguntarle por el trabajo con niños y con los jóvenes en materia de educación que se está desarrollando en el municipio.

–Policía Nacional tiene Participación Ciudadana, y específicamente en El Ejido tenemos un funcionario muy bueno, que es Jesús. Él tiene contacto con todos los colegios que están en la zona de Policía Nacional. El último evento grande que hicimos hace unos meses fue de Ciberseguridad. Reunimos a todos los colegios y más de 800 alumnos en el Auditorio de El Ejido, donde se les dio un carnet de Policía Nacional como ciberexpertos. Es muy importante porque en esas horas se les explica la problemática que puede haber en Internet. Y estos alumnos muchas veces están formando a los padres. También contamos con el plan de seguridad en entradas y salidas también de colegios e institutos, para evitar que se produzca venta de drogas. Gracias a este funcionario, tenemos una relación muy buena con los centros educativos y cuando hay cualquier problema, nos llaman o llaman directamente a Jesús y él nos lo comunica.

–La ciberdelincuencia es uno de los tipos de delitos que está en incremento. ¿En qué punto se encuentra en este ámbito el municipio de El Ejido?

–La ciberseguridad está creciendo de manera exponencial a nivel mundial. Cada vez menos se produce un delito en la calle. Es mucho más fácil hacerlo por internet. Resulta increíble lo fácil que preguntas por los datos y el usuario los da. Por eso estos cursos a la infancia son fundamentales. Les hablamos de los peligros de grabarse con una cámara, de hacer vídeos que luego a lo largo de tu vida te va a reportar unas consecuencias. Y aquí en El Ejido también está subiendo la delincuencia, como en cualquier otra plantilla.

–¿A qué franja de edad afecta aquí más la ciberdelincuencia?

–Aquí el delito que se produce principalmente es la estafa. Están utilizando muchas plataformas, por ejemplo Wallapop, donde vas a comprar pero les estafan y les dan el dinero. Pero también estamos comprobando delitos en las grandes empresas, hay una forma de estafa que es 'man in the middle', en la que crees que le vas a ingresar un dinero a la cuenta de esa empresa que tú le debes el dinero, que te han prestado unos servicios, y resulta que te han dado otra cuenta de otra persona y hay un desvío de ese dinero. A través de muchas investigaciones se ha podido detener a algunos, pero es muy complicado.

–El Ejido es un municipio con una configuración ciudadana muy particular, con un elevado número de ciudadanos inmigrantes y de muchas culturas y religiones diferentes. ¿Influye eso en la seguridad?

–Aquí hay muchas nacionalidades y culturas. Eso nos está enriqueciendo.Como cultura nos está abriendo los ojos, ver lo que es el mundo. Decir que somos una cultura cerrada es imposible. El mundo es un campo abierto, al que no le puedes poner parcelas. Entonces nos está enriqueciendo a todos. Ellos se están adaptando a nuestra cultura, pero nosotros a su vez estamos aprendiendo de la suya. Yo creo que a día de hoy hay muy buenos canales de comunicación donde se trata de ir poco a poco limando asperezas y llegando a un momento donde nosotros aprendamos de ellos y ellos aprendan de nosotros. El delincuente no tiene etnia, nacionalidad o cultura determinada. Esto viene un poco a desmitificar esa imagen que muchas veces hay del muncipio de El Ejido. No hay nada como convivir para comprobarlo.