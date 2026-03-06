Una decena de alumnos de Francia visitan El Ejido en el marco del programa Erasmus

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de El Ejido, María Herminia Padial, ha recibido hace unos días en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de ... El Ejido a un grupo de 11 estudiantes procedentes del centro educativo Lycée Paul Langevin en la Seyne-sur-Mer de la ciudad francesa de Toulon junto a tres de sus profesores, que están participando en una movilidad europea dentro de un proyecto Erasmus+ junto al IES Murgi de El Ejido. Una visita en la que también han estado presentes 11 alumnos del IES Murgi y dos profesores de este centro educativo ejidense.

Durante la visita al Consistorio, la edil de Turismo les ha acercado los datos más importantes sobre el municipio en cuanto a dimensiones, población, principales motores económicos, donde destaca el modelo productivo agrícola ejidense. Padial también ha desgranado la importante oferta turística y cultural, con la proyección de un vídeo que muestra las bondades de El Ejido.

La edil de Turismo ha apuntado que «el segundo gran pilar de nuestra economía es el turismo», al tiempo que ha destacado de entro los espacios naturales con que cuenta el municipio el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar, «auténtica joya medioambiental donde se protegen dunas, salinas y numerosas especies de aves. Este entorno representa el equilibrio entre conservación y uso responsable del territorio».

No obstante, Padial ha incidido en que «la sostenibilidad en El Ejido no se limita al ámbito medioambiental, sino que también abarca la dimensión cultural y social. Por ello, protegemos y ponemos en valor nuestro patrimonio histórico, integrándolo en la oferta turística sin comprometer su conservación».

El programa de movilidad europeo Erasmus+ que está desarrollando el IES Murgi junto a este centro educativo de Francia gira alrededor del uso sostenible de los recursos y su relación con el ámbito turístico y cultural.