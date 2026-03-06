Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Un momento de la visita Erasmus al municipio. IDEAL

Una decena de alumnos de Francia visitan El Ejido en el marco del programa Erasmus

Durante la visita al Consistorio, la edil de Turismo, María Herminia Padial, les ha acercado los datos más importantes sobre el municipio

J. C.

El Ejido

Viernes, 6 de marzo 2026, 15:29

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de El Ejido, María Herminia Padial, ha recibido hace unos días en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de ... El Ejido a un grupo de 11 estudiantes procedentes del centro educativo Lycée Paul Langevin en la Seyne-sur-Mer de la ciudad francesa de Toulon junto a tres de sus profesores, que están participando en una movilidad europea dentro de un proyecto Erasmus+ junto al IES Murgi de El Ejido. Una visita en la que también han estado presentes 11 alumnos del IES Murgi y dos profesores de este centro educativo ejidense.

