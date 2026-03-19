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En la reunión se abordaron temas en materia de igualdad. IDEAL

Dan voz a asociaciones para elaborar el II Plan Municipal de Igualdad

El Ejido ·

Para ello se están desarrollando grupos focales en los que participan distintos agentes sociales

J. C.

El Ejido

Jueves, 19 de marzo 2026, 04:35

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El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Servicios Sociales, está trabajando en la elaboración del II Plan de Igualdad. Un documento ... participativo, que parte de un análisis y diagnóstico real de la situación en materia de igualdad del municipio ejidense y que tiene como objetivo recoger las necesidades existentes y planificar las acciones a desarrollar para que el municipio en su conjunto siga avanzando hacia una sociedad igualitaria.

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