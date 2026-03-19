Dan voz a asociaciones para elaborar el II Plan Municipal de Igualdad

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Servicios Sociales, está trabajando en la elaboración del II Plan de Igualdad. Un documento ... participativo, que parte de un análisis y diagnóstico real de la situación en materia de igualdad del municipio ejidense y que tiene como objetivo recoger las necesidades existentes y planificar las acciones a desarrollar para que el municipio en su conjunto siga avanzando hacia una sociedad igualitaria.

Para ello se están desarrollando grupos focales en los que participan distintos agentes sociales del municipio. El último de estos grupos focales tuvo como protagonistas a las asociaciones y colectivos sociales del municipio, en una reunión que se ha llevado a cabo en la Sala B del Auditorio de El Ejido.

En este sentido, la concejala de Servicios Sociales del Consistorio ejidense, Delia Mira, destacó la importancia de contar «con la colaboración de toda la ciudadanía para que nuestro II Plan de Igualdad recoja las necesidades reales de nuestro municipio y para nosotros es especialmente importante conocer la opinión de nuestro amplio tejido asociativo a través de espacios de diálogo y reflexión en los que puedan compartir sus opiniones, experiencias y propuestas sobre igualdad en nuestro entorno».

Así, Delia Mira, incididió en que «nuestras asociaciones y colectivos son quienes mejor conocen las dificultades con que se encuentran en su día a día, las necesidades que detectan e, incluso, las soluciones que ellos adoptarían», concluyendo así la concejala del Ayuntamiento de El Ejido.