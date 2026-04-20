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Pepe Clavero al inicio de la procesión - romería de San Marcos de El Ejido, en una imagen de una de las ediciones anteriores. IDEAL

Pepe Clavero

Mayordomo de San Marcos
«Uno daba cinco duros, otros tres y de ahí hacíamos las fiestas»

El Ejido ·

El ejidense habla de sus inicios como mayordomo en los 70', de recuerdos de San Marcos, de su pasión por El Ejido y de momentos inolvidables

Javier Cortés

El Ejido

Lunes, 20 de abril 2026, 01:37

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Pepe Clavero Alférez (El Ejido, 1953) es junto a Ana María García uno de los dos mayordomos que se encargan de una de las fiestas ... más simbólicas y con más trayectoria de El Ejido como San Marcos. El ejidense recuerda sus inicios en los que se encargaba de esta ardua tarea, que lleva realizando desde 1975 cuando iba de casa en casa pidiendo lo que buenamente tenían los vecinos para organizar esta festividad hasta ahora en la actualidad con un programa ya cargado de actividades. Además, Pepe recordó a su viejo amigo y compañero de mayordomía, José Duque.

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«Uno daba cinco duros, otros tres y de ahí hacíamos las fiestas»