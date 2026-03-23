'Cuidando El Ejido' avanza en la mejora del entorno para una mejor convivencia

El programa 'Cuidando El Ejido', impulsado por el Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Servicios Sociales, continúa avanzando en su objetivo ... de configurar un entorno urbano cada vez más amable y agradable, a través de actuaciones que mejoren la imagen de fachadas, bloques y viviendas del municipio que presentan cierto deterioro, y que garanticen la seguridad, la salubridad y un ornato adecuado.

El plan 'Cuidando El Ejido' permite trabajar de manera transversal en la mejora de los espacios públicos, en el marco del Plan Local de Zonas Desfavorecidas (PLZD). Un proyecto que se desarrolla dentro de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inserción Social (ERACIS+).

Trabajo colaborativo

La edil de Servicios Sociales, Delia Mira, destacó que se trata de «un plan que está arrojando resultados muy positivos con una mejora sustancial de las viviendas en las que hemos intervenido» y que demuestra «que mejorar el entorno urbano mejora la calidad de vida y la convivencia de vecinos».

Asimismo, la edil de Servicios Sociales subrayó que «la importancia del trabajo colaborativo y en red, para aumentar la efectividad del programa». En este sentido, profesionales del equipo ERACIS+ del Ayuntamiento de El Ejido y efectivos de la Policía Local desarrollan intervenciones conjuntas para dar a conocer y garantizar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Convivencia y la Prevención de Actos Incívicos.

Así, en las últimas semanas se han llevado a cabo numerosas visitas conjuntas a edificios y viviendas en las que previamente se habían detectado deficiencias y a las que se les habían realizado diversos requerimientos para que retiren de las fachadas aquellos elementos que degradan su aspecto, dando como resultado la realización de propuestas de sanción a 20 viviendas del núcleo de El Ejido.

De esta manera, las actuaciones han incluido intervenciones en fachadas, bloques y viviendas, la retirada de elementos degradantes como chatarras, antenas o mantas en exteriores, así como la difusión de la Ordenanza Reguladora de la Convivencia Ciudadana y de Prevención de Actos Incívicos.

El proyecto 'Cuidando El Ejido' contempla acciones enfocadas a favorecer la integración y la cohesión, además de la concienciación mediante actividades comunitarias enfocadas a erradicar conductas antisociales e insalubres. ERACIS+ es un programa de intervención que cuenta con una subvención de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus.