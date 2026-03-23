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Una de las actuaciones que ha realizado el programa 'Cuidando El Ejido' IDEAL

'Cuidando El Ejido' avanza en la mejora del entorno para una mejor convivencia

Este proyecto permite trabajar de manera transversal en la mejora de espacios públicos en zonas desfavorecidas del municipio ejidense

J. Cortés

El Ejido

Lunes, 23 de marzo 2026, 00:48

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El programa 'Cuidando El Ejido', impulsado por el Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Servicios Sociales, continúa avanzando en su objetivo ... de configurar un entorno urbano cada vez más amable y agradable, a través de actuaciones que mejoren la imagen de fachadas, bloques y viviendas del municipio que presentan cierto deterioro, y que garanticen la seguridad, la salubridad y un ornato adecuado.

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