La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por su presunta participación en el suministro de gasolina a dos embarcaciones en la playa de Balerma, ... en el término municipal de El Ejido. La actuación se desarrolló el pasado 11 de noviembre, en el marco de los servicios de vigilancia el cuerpo mantiene de forma permanente en el litoral almeriense, ha detallado este jueves en una nota la comandancia de Almería.

Durante el mencionado servicio, los agentes localizaron dos embarcaciones próximas a la orilla y detectaron a cuatro personas que presuntamente participaban en su abastecimiento.

La intervención culminó con la detención de las cuatro personas y la aprehensión de las dos embarcaciones, dos motores fueraborda y 20 garrafas, que contenían, en conjunto, 500 litros de gasolina.

Esta actuación se enmarca en los dispositivos que la Guardia Civil desarrolla en la provincia de Almería para combatir el denominado como 'petaqueo', una actividad de apoyo logístico que consiste en almacenar, transportar y suministrar combustible a embarcaciones utilizadas por organizaciones criminales, con los riesgos que el almacenamiento y la manipulación de grandes cantidades de combustible suponen para la ciudadanía y el medio ambiente.

La labor de la Guardia Civil contra estas redes de suministro a organizaciones criminales incluye la vigilancia del litoral, la localización de puntos de almacenamiento y abastecimiento y el control de transportes y movimientos sospechosos, que en muchas ocasiones se desarrollan de noche y en zonas de difícil acceso.

En lo que va de año, la Benemérita ha intervenido un total de 150.100 litros de combustible, 36 embarcaciones y 20 vehículos en la provincia de Almería, donde, además, se cuentan y 61 personas investigadas o detenidas por su presunta relación con esta actividad.

A raíz de esta operación, la Comandancia ha recordado que la colaboración ciudadana facilita la detección de estas actividades. Así, si observa un posible acopio de garrafas o un abastecimiento irregular de embarcaciones, recomiendan a la población comunicarlo a través del teléfono 062, www.guardiacivil.es o la aplicación Alertcops, incluso de forma anónima.