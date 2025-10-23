Cuatro detenidos en El Ejido al hallar una nave con marihuana, cocaína y armas de fuego La Policía Nacional interviene 901 plantas de 'maría', un kilo y medio de cocaína, dos armas cortas y 4.820 euros en efectivo, entre otras

Jueves, 23 de octubre 2025

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, dos de ellas ingresadas en prisión, al desmantelar una nave con tres plantaciones 'indoor' de marihuana, cocaína y, además, hallar armas de fuego y se les atribuyen los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.

La operación, denominada 'Abeto', se ha desarrollado en Matagorda (El Ejido) por el Grupo II de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de la localidad ejidense y permitió intervenir un total de 901 plantas de marihuana con un peso cercano a los 80 kilos, así como un kilo y medio de cocaína y sustancias para su corte.

Además, se localizaron dos armas cortas -una pistola Luger y un revólver- junto a 27 cartuchos de munición, 4.820 euros en efectivo, 81 focos LED, 55 balastros, 4 filtros de carbono, 4 extractores y cinco aparatos de aire acondicionado destinados al cultivo intensivo de la droga.

El conjunto del material incautado arroja un valor en el mercado ilícito superior a 170.000 euros según la Oficina Central Nacional de Estupefacientes.

El fuerte olor a cannabis y un consumo eléctrico desorbitado en una nave de la calle Rastro de Matagorda, donde la compañía Endesa confirmó una acometida muy superior al consumo doméstico habitual, fueron claves para el inicio de la investigación.

Tras varias vigilancias discretas, los agentes comprobaron la existencia de un cultivo indoor y obtuvieron autorización judicial del Juzgado de Instrucción número 6 de El Ejido para practicar la entrada y registro en la nave y en dos viviendas próximas utilizadas por los sospechosos.

En el interior de los inmuebles fueron localizados los cuatro detenidos, principales responsables de las plantaciones, así como sus respectivas parejas. Los investigadores acreditaron que ambos accedían a diario a la nave utilizando llaves propias, y que mantenían dos plantaciones paralelas en sus domicilios particulares.

Durante el dispositivo de entrada, desarrollado a primera hora de la mañana del 15 de octubre, los agentes contaron con el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y del Grupo Operativo de la Policía Local de El Ejido, así como con la colaboración de técnicos de la compañía Endesa, que procedieron a desconectar tres enganches ilegales que abastecían las instalaciones.

Las labores de registro se desarrollaron sin incidentes reseñables, aplicando la fuerza mínima imprescindible para acceder a los inmuebles. En el interior, los agentes localizaron varios menores de edad que quedaron al cuidado de familiares designados.

Las armas intervenidas fueron remitidas al área de Policía Científica para su análisis balístico, mientras que las sustancias estupefacientes fueron enviadas al Área de Sanidad Exterior de la Subdelegación del Gobierno en Almería para su pesaje y análisis oficial.

El juzgado instructor acordó el ingreso en prisión provisional de los dos principales encartados, mientras que las otras dos personas detenidas quedaron en libertad con cargos.

Los principales arrestados contaban con antecedentes policiales por delitos contra la salud pública, atentado a agente de la autoridad y malos tratos. La operación, desarrollada íntegramente en el marco del Plan El Ejido, supone un nuevo golpe policial a las plantaciones interiores de marihuana que proliferan en la comarca del Poniente.