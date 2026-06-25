Cuatro conciertos que darán mucho que hablar por San Isidro Labrador

Todas las fiestas tienen su ambiente, sus lugares míticos, una gastronomía que se asocia a los festejos, pero sin duda, le suele acompañar música, que ... por lo general suele ser de estilos variopintos. Las Fiestas de San Isidro de este año en El Ejido contarán con hasta cuatro conciertos gratuitos para acompañar a los fieles seguidores de esta bella tradición de este municipio del Poniente almeriense.

De hecho, los conciertos gratuitos serán nuevamente grandes puntos de reunión y diversión que atraerán a miles de personas, y que todos ellos se celebrarán en el Parque Municipal. Asimismo, el miércoles, 24 de junio, se iniciará uno de los primeros conciertos gratuitos de los festejos que lo ofrecerá la Banda Sinfónica a partir de las 22.00 horas de la noche.

Por su parte, el jueves, 25 de junio, El Ejido contará con un concierto tributo a Estopa y Melendi 'Partiendo la Pana sobre las 23.15 horas. A su vez, Estopa es una de las bandas más destacadas del panorama español, que fusiona rumba catalana con pop rock y flamenco. 'Vino tinto', 'Por la raja de tu falda', 'Como Camarón', 'Tragicomedia' 'Tu calorro' o 'El del Medio de los Chichos', son algunas de las canciones, junto a 'Partiendo la Pana', que más han cantado padres, madres, niños y niñas en coches, dando paseos o tomándose unas cañas en casas de amigos de esta banda catalana formada por David Muñoz y José Muñoz.

Otro de los cantantes con más solera a nivel musical que se le hará tributo durante estos festejos es a Melendi, que fusiona principalmente rumba catalana con pop rock y flamenco. 'Caminando por la vida', 'Tu jardín con enanitos', 'Barbie de extrarradio', 'Tocado y hundido', 'Lágrimas desordenadas, 'Piratas del Bar Caribe' y 'Un Violinista en tu tejado', son algunas de las canciones más características del artista asturiano.

Artistas potentes

En la jornada del viernes, las Fiestas Patronales de El Ejido contarán a partir de las 23.15 horas con el dúo formado por la mexicoespañola Alaska y el valenciano Nacho Canut, es decir, por Fangoria, de música electrónica y pop, una de esas bandas que llevan dando conciertos, participando en festivales y dando la talla desde principios de los 90' con canciones que son ya una seña de identidad, no ya de la banda, sino de generaciones.

Hablamos de a 'Quién le importa' y 'Ni tú ni nadie' dos de esas canciones que son imposible desconocer. También destacan canciones como 'Espectacular', 'Dramas y Comedias', 'Más es más' y 'Miro la vida pasar', entre otras.

A su vez, el sábado, a las 23.15 horas, se celebrará el último concierto gratuito que traerá a El Ejido al catalán Nil Moliner un estilo pop fresco, luminoso y optimista, fuertemente influenciado por el reggae y la música latina. 'Libertad', 'Mi Religión', 'Tengamos pasado', 'Soldadito de Hierro', 'Meneito' y 'Enséñame', son algunas de las canciones más destacadas de este artista que tocará próximamente en Barakaldo, Denia y Pontevedra como destinos a nivel nacional.

El Ayuntamiento de El Ejido trata de contar con artistas de distintos géneros musicales para contar con una gran oferta que pueda atraer no solo a los propios vecinos que disfruten de estas fiestas, sino también de los foráneos que la visiten durante esos días.

De hecho, ya el año pasado, Las Fiestas Patronales de San Isidro contaron con Manuel Lombo, Marta Santos, Chamae, Agro Djs, Juanlu Montoya, 'Los Vinilos' y 'Jesús Cortés'. Flamenco, pop, rock y música melódica, entre otros géneros musicales que tiene cabida durante los festejos.