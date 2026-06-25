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Cuatro conciertos que darán mucho que hablar por San Isidro Labrador

Pop, rock, flamenco, reggae, rumba y música electrónica serán los estilos musicales de estas fiestas

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Los conciertos que ofrece el Ayuntamiento de El Ejido por las Fiestas cuentan con una gran asistencia.

Javier Cortés

El Ejido

Todas las fiestas tienen su ambiente, sus lugares míticos, una gastronomía que se asocia a los festejos, pero sin duda, le suele acompañar música, que ... por lo general suele ser de estilos variopintos. Las Fiestas de San Isidro de este año en El Ejido contarán con hasta cuatro conciertos gratuitos para acompañar a los fieles seguidores de esta bella tradición de este municipio del Poniente almeriense.

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Cuatro conciertos que darán mucho que hablar por San Isidro Labrador

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