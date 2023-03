Un cuadro que siempre recordará los tradicionales aperos de labranza del campo almeriense

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Muchos son los que no saben qué es una tabla de trillar o cómo funcionan los rulos, qué eran los viergos y para qué se usaban o cómo se medía el grano cuando no había básculas. Que esos aperos no desaparezcan es el objetivo que se marcó Rafael Maldonado, vecino de Vícar y natural de Adra, hace casi dos décadas cuando se jubiló. Una colección de venta al público que hoy se puede ver en la Nave Cultural de Santa María del Águila durante la celebración del I Concurso Territorial de Doma Vaquera y Alta Escuela que se está celebrando en este núcleo ejidense.

¿Cómo comenzó esta afición?

Cuando me jubilé en el año 2004, me vino a la mente que todo lo de la agricultura de antes ha desaparecido. En principio pensé en hacer las herramientas en miniatura para mí, para que no se perdiera, pero a raíz de eso amigos y vecinos me preguntaron que dónde lo había comprado y empezaron a hacerme encargos. No doy abasto. Llevo vendidos alrededor de 60.

¿Antes había trabajado la madera y el metal?

No, nunca antes había trabajado ni la madera ni el hierro, por eso cuando decía que lo había hecho yo no se lo creían. Tengo un pequeño taller en casa para hacer esto.

¿Qué es lo que ha traído aquí a Santa María del Águila?

Un cuadro con todos los aperos de labranza, todos los aperos que se utilizaba en la agricultura de antes y mulos en madera, cada uno con distinto cargamento.

Un cuadro con 30 herramientas.

El cuadro es el equipo entero de la labranza, lleva dos rulos de trillar, dos tablas de trillar, una de piedra que es la más primitiva, y la otra de cuchilla; luego lleva el arado de vertedera para labrar y el arado bilbaíno y el de palos romano, las medidas del grano antiguas cuando no había básculas, las horcas, los viergos para separar la paja del grano, cuando no había maquinaria. Hay herramientas que se usaban para cavar las viñas.

¿Cuánto tiempo tarda en elaborar con cuadro y un mulo?

El cuadro de 30 piedras tardo alrededor de un mes. Y los borriquillos tallados en madera tardo entre 10 y 12 días con todo el equipo entero.

También hace más cosas.

Sí, hago alpargatas de los equipos de fútbol, del Almería, el Betis, el Cádiz, el Real Madrid, el Barcelona, de España, de Andalucía... Incluso cuando el Mundial de Fútbol hubo un muchacho que me encargó que le hiciera con los colores de la selección de Marruecos.

También hago cepos para pájaros y bellotas.