CSIF reclama aumentar un 80% la plantilla de vigilantes de seguridad privada en el Hospital de Poniente

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, reclama un aumento de un 80 por ciento de la plantilla de vigilantes de seguridad privada ... del Hospital Universitario Poniente y condena las dos agresiones recientes que han sufrido los trabajadores del colectivo.

Según detalló el sindicato, el hospital cuenta con cinco vigilantes de seguridad diarios, tres en el turno de mañana y dos en el de noche, por lo que sería necesario un incremento de efectivos de 4 profesionales, para completar cinco vigilantes en el turno de mañana y 4 en el de noche y afianzar así la seguridad y vigilancia con todas las garantías. La central sindical condenó los dos últimos episodios violentos registrados en el centro hospitalario.

El primero tuvo lugar el pasado 2 de septiembre y se saldó con el vigilante de seguridad que intervino con un labio partido. El segundo, ocurrido el 10 de septiembre, revistió mayor gravedad y requirió incluso una intervención quirúrgica en el dedo del trabajador. Ante esta situación, CSIF muestra su repulsa por estos hechos y muestra su solidaridad con los dos compañeros afectados, al tiempo que advierte de un aumento de los actos violentos en este centro hospitalario de la provincia.

Además del aumento de la plantilla, el sindicato también reclamó al SAS la creación e integración del plus de Penosidad, Peligrosidad y Riesgo Sanitario para este colectivo profesional en el pliego de condiciones para la licitación del Servicio de Vigilancia, Control y Protección de la provincia.

Petición que fue elevada directamente a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia y cuya repuesta ha sido dirigida a la Dirección General de Contratación. En este sentido, el sindicato reiteró la necesidad de reforzar la plantilla e incrementar la inversión en seguridad en los centros sanitarios de la provincia.

«Estamos completamente desbordados y no es de recibo que tengamos que priorizar unas intervenciones sobre otras en situaciones de tensión, cuando está en juego la seguridad tanto de los usuarios como de los propios trabajadores. Necesitamos más efectivos y más medios para poder garantizar una respuesta adecuada ante cualquier situación de riesgo», explicó Álvaro García, delegado de Eulen Seguridad en el Hospital de Poniente.

Con todo, CSIF reclamando a administraciones y empresas mayores medidas de protección y recursos adecuados para garantizar la seguridad y salud de las plantillas. Asimismo, el sindicato señaló la necesidad de actualizar la formación de los profesionales para que puedan responder de forma eficaz ante situaciones de emergencia o riesgo.

Por último, el sindicato reiteró la demanda histórica de CSIF para que los vigilantes de seguridad privada sean reconocidos como agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. «Avanzar hacia ese reconocimiento y reforzar las medidas de protección supondría un paso importante en la dignificación del sector», concluyó.