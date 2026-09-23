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CSIF reclama aumentar un 80% la plantilla de vigilantes de seguridad privada en el Hospital de Poniente

El sindicato condena las recientes agresiones y alerta del incremento de la violencia en el centro

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Puerta de Urgencias del Hospital de Poniente.

Javier Cortés

El Ejido

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, reclama un aumento de un 80 por ciento de la plantilla de vigilantes de seguridad privada ... del Hospital Universitario Poniente y condena las dos agresiones recientes que han sufrido los trabajadores del colectivo.

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CSIF reclama aumentar un 80% la plantilla de vigilantes de seguridad privada en el Hospital de Poniente

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