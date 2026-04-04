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Procesión de Viernes Santo en Santa María del Águila. R. I.

El Cristo de la Paz y la Virgen de los Dolores recorren las calles de Santa María del Águila

El núcleo ejidense recibe cada año la principal procesión de Viernes Santo, que congrega a cientos de vecinos

Ideal

Almería

Sábado, 4 de abril 2026, 12:51

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El Ejido, como cada Viernes Santo, ha recibido una de las procesiones más solemnes y tradicionales del municipio: la Procesión de la Cofradía del Santísimo ... Cristo de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores de Santa María del Águila.

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