El Cristo de la Paz y la Virgen de los Dolores recorren las calles de Santa María del Águila
El núcleo ejidense recibe cada año la principal procesión de Viernes Santo, que congrega a cientos de vecinos
Ideal
Almería
Sábado, 4 de abril 2026, 12:51
El Ejido, como cada Viernes Santo, ha recibido una de las procesiones más solemnes y tradicionales del municipio: la Procesión de la Cofradía del Santísimo ... Cristo de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores de Santa María del Águila.
Tras los oficios de la Pasión y Muerte del Señor, se ha llevado a cabo la procesión de las imágenes por las calles del núcleo ejidense, en la que ha estado presente el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y el presidente de la Junta Local, Jerónimo Ibáñez. Cientos de fieles han participado de la procesión.
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