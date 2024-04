La crisis interna del PSOE de El Ejido explota: la que fue candidata a la alcaldía se pasa al grupo de no adscritos El grupo municipal del PSOE se queda sin dos de sus cinco concejales, después de anunciar Maribel Carrión y Araceli Sobrino que dejan el PSOE, pero mantienen su actas de concejales

Inmaculada Acién El Ejido Viernes, 5 de abril 2024, 13:36 | Actualizado 14:00h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Que había diferencias en el seno del PSOE de El Ejido era cada vez más evidente. La que fuera candidata a la alcaldía del municipio en las últimas elecciones municipales, Maribel Carrión, ya comenzó el nuevo mandato no siendo ni la portavoz del grupo municipal, cargo que ocupó el secretario general de los socialistas ejideneses, José Miguel Alarcón, que iba de número dos en su candidatura, además de convertirse en la persona liberada.

Esto en su momento ya dejó entrever las disputas internas que había en el partido y que habían comenzado a verse precisamente durante la campaña electoral. Sin embargo, hasta el momento, públicamente, todo el mundo guardaba silencio. Un silencio que esta mañana han roto la propia Maribel Carrión y la concejala Araceli Sobrino, anunciando que dejan el grupo muninicipal socialista, pero que mantendrán sus actas de concejales, pasándose al grupo de no adscritos y dejando al grupo municipal socialista con tan solo tres concejales, de los cinco que consiguió en las urnas.

En este sentido, Carrión ha denunciado que en la elaboración de su candidatura a las municipales la obligaron a llevar de número dos a José Miguel Alarcón «por el mero hecho de ser el secretario general de la agrupación de El Ejido y el que posteriormente maniobró con la ayuda de la ejecutiva local en la que gran parte de sus miembros son familiares directos con la que orquestaron una ejecutiva extraordinaria para nombrar portavoz y concejal liberado a José Miguel Alarcón. Hecho que él mismo valer el día que nos reunimos los concejales electos para la constitución del grupo municipal del PSOE, cuando amenazó con que si no firmábamos su propuesta no habría grupo municipal socialista en el Ayuntamiento. Reconozco que acatamos esa decisión y poder revertirlo más tarde y también pesó sobre nosotros nuestra lealtad al partido y no provocar un escándalo cuando las elecciones nacionales estaban convocadas».

Pero el pasado jueves 14 de marzo, en el transcurso de una Asamblea General Ordinaria tanto Araceli Sobrino como Maribel Carrión expusieron sus críticas a la ejecutiva y Carrión presentó además su dimisión de la ejecutiva. Posteriormente se informó a los órganos superiores del partido del «descontento ante la imposibilidad de poder ejercer la labor por las que fuimos votados por los ejidenses», ha incidido Carrión, quien añadió que durante este tiempo han estado escuchando a sus votantes, simpatizantes, que les han transmitido «que se sienten engañados, que con la decisión que ha tomado esta ejecutiva local de El Ejido ha sembrado la desconfianza y el hartazgo entre simpatizantes y militantes de nuestro municipio».

De igual forma, Carrión ha denunciado que «aquí no se defienden los intereses de los vecinos ni los valores del partido socialista, sino otros intereses que no sabemos cuáles son. Lo que nos preocupa es comprobar día a día como el actual portavoz liberado no ha sabido crear una estrategia de trabajo, sino improvisa y ejecuta de manera unipersonal acciones que solo sirven para su promoción personal y que nada tienen que ver con servir a El Ejido e invisibiliza a las concejalas que son críticas con él y su ejecutiva«.

En cuanto a la decisión que han tomado de no dejar su acta de concejalas y pasar a partir de ahora al grupo de No Adscritos, Carrión ha afirmado que van a seguir trabajando «desde el Ayuntamiento y desde ese compromiso adquirido con los ejidenses y defendiendo los valores socialistas porque seguiremos siendo socialistas pese a este paso que vamos a dar».

En este sentido, Carrión afirmaba no sentirse tránsfuga tras esta edición. «Consideramos que es un acto de responsabilidad continuar. Cuando dimos el paso de presentar la candidatura y presentarme yo como candidata a la alcaldía era para velar por los intereses del municipio y defender los valores del partido socialista. Creemos que en El Ejido con la forma de trabajar y la forma de oposición que se está llevando no se están defendiendo esos valores».

Situación que se repite en el tiempo

«Esta no es la primera vez que sucede esto en el PSOE de El Ejido, sino que viene siendo la tónica general y la forma de actuar de estos dirigentes locales, basta con tirar de emeroteca para comprobar cómo candidatos en el pasado tuvieron que dimitir unos antes y otros a l poco de celebrarse las elecciones, concejales que terminaron entregando sus actas y marchándose a sus casa, otros que dejaron de asistir a los Plenos y Comisiones, personal de confianza que son cesados de sus cargos ante la mínima discrepancia o compañeros de juntas locales que dimite y abandona el partido», ha afirmado Carrión.