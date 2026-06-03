El CPA finaliza el curso con actuaciones de baile y poesía

El Auditorio de El Ejido acogió este martes la clausura de los talleres del Centro de Participación Activa de este curso, que contó con actuaciones ... de los participantes de los talleres de guitarra y coro, zumba, gimnasia, baile, flamenquito, sevillanas y castañuelas; así como con la actuación de la tuna y lectura de poesía, a cargo de José Ferrandis.

La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido, Delia Mira, acompañó a los mayores del municipio en esta jornada tan especial a la que también asistieron los mayores del Centro de Participación Activa de Adra, junto a la concejala de Servicios Sociales de Adra, Patricia Berenguel.

Delia Mira agradeció durante el acto la labor que realizan desde el centro, dirigido por Inmaculada Alcántara y señaló que «el objetivo de estos talleres, impulsados por la Junta de Andalucía, es que los mayores tengan una vida activa, mejorar su condición física y estimular la mente, para así ralentizar el avance de algunas de las patologías más comunes en la tercera edad».