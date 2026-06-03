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El CPA finaliza el curso con actuaciones de baile y poesía

La edil de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido, Delia Mira, ha acompañado a los mayores del municipio en esta jornada tan especial

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Un momento del acto.
Un momento del acto. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Auditorio de El Ejido acogió este martes la clausura de los talleres del Centro de Participación Activa de este curso, que contó con actuaciones ... de los participantes de los talleres de guitarra y coro, zumba, gimnasia, baile, flamenquito, sevillanas y castañuelas; así como con la actuación de la tuna y lectura de poesía, a cargo de José Ferrandis.

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El CPA finaliza el curso con actuaciones de baile y poesía

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