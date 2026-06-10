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Costas ultima las obras de emergencia para reponer la playa de Balerma

Las obras también son para reponer la playa de El Lance de Adra, tras los temporales de 2026

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Imagen de la playa de Balerma, que espera contar con las obras de emergencia para reparar daños.
Imagen de la playa de Balerma, que espera contar con las obras de emergencia para reparar daños. (IDEAL)

E.press

El Ejido

La Dirección General de la Costa y el Mar ultima las obras de emergencia planificadas para reparar los daños causados por el tren de borrascas ... de principios de 2026 en las playas de El Lance de la Virgen de Adra y en Balerma, en El Ejido, que fueron adjudicadas a finales del pasado mes de marzo.

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Costas ultima las obras de emergencia para reponer la playa de Balerma

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