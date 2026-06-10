Costas ultima las obras de emergencia para reponer la playa de Balerma

La Dirección General de la Costa y el Mar ultima las obras de emergencia planificadas para reparar los daños causados por el tren de borrascas ... de principios de 2026 en las playas de El Lance de la Virgen de Adra y en Balerma, en El Ejido, que fueron adjudicadas a finales del pasado mes de marzo.

La actuación llega tras el deterioro que sufrieron las playas durante los meses de enero y febrero de 2026, con sucesivos temporales y olas de altura que llegaron a alcanzar los 6,75 metros de altura, según recoge el proyecto consultado por Europa Press.

La actuación ya finalizada en el caso de la costa ejidense ha conllevado un trasvase de arena para recuperar la anchura del litoral. En concreto, se han trabajado en una aportación de 23.300 metros cúbicos de arena procedente de la acumulada a poniente del puerto deportivo de Almerimar y del espigón de Peña del Moro.

Mientras, las actuaciones también avanzan para finalizar en los próximos días las obras de reposición en la abderitana Playa de El Lance de La Virgen, que asumirá en total una aportación de 2.000 metros cúbicos procedente de trasvase de la acumulada a poniente del puerto de Adra.

Guardias Viejas y Enix

Si bien la actuación inicial aprobó trabajos de reposición de las playas de Guardias Viejas en El Ejido y en la playa de El Palmer en Enix --entre Almería y el núcleo roquetero de Aguadulce--, finalmente ambos trabajos se acometerán en una fase posterior. Fuentes de la Administración central explicaron a Europa Press que la proximidad a la costa --a menos de 500 metros-- de parajes submarinos de posidonia oceánica hacen preciso contar con una declaración de impacto ambiental que garantice la viabilidad de los trabajos con la preservación del medio marino.

En este sentido, se prevé que la reposición de estas playas se incluya en un segundo proyecto de mejora del litoral del que se beneficiarán también algunas playas de Carboneras y Garrucha. Las actuaciones propuestas en las Playa de Guardias Viejas consisten en la aportación de 2.200 metros cúbicos de arena de trasvase de la acumulada en la zona de poniente del espigón de Peña del Moro. Por su parte, la Playa de El Palmer se abordará con una aportación de 3.700 metros cúbicos de arena procedente de cantera.

Si bien estos temporales no presentaron una magnitud que permita calificarlos como «extraordinarios» de manera independiente, su presentación en un intervalo de tiempo tan reducido sí supone una frecuencia inusitada ante la que se justifica la actuación del órgano dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La actuación, con una inversión global de unos 700.000 euros, fue aprobada por el Consejo de Ministros en marzo tras declaración de emergencia con el objetivo de recuperar la defensa natural de las playas frente al oleaje. Así, estos trabajos se enmarcan en el Real Decreto-ley 5/2026, aprobado para responder a los recientes fenómenos meteorológicos adversos.